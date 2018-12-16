21:36 16 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.27
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Зимний отдых

Каникулы с выгодой: как молдаванам сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
183 0 0

Чем ближе Новый год, тем дороже билеты и стоимость отелей. Как сэкономить на зимнем отпуске – рекомендации в эфире программы "Утро на Sputnik'e" дал молдавский путешественник Алексей Иванцов.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik, Ольга Паскару. Планируя новогодние каникулы, стоит учесть, что авиабилеты в некоторые направления дорожают вдвое.  Как отметил профессиональный путешественник Алексей Иванцов, с 25 декабря по 5 января - самый жуткий период с точки зрения цен на все туристические направления. Обычно, в этот период стоимость поездки следует умножить на три или на пять, чтобы примерно знать, во сколько обойдется праздничный вояж.

Иванцов рекомендует не ждать распродаж в период новогодних праздников, ведь ни авиакомпании, ни отели не делают скидки в Новый год и Рождество. Спрос в эти дни очень высок, их купят и так. Но стоит сдвинуть временные рамки вылета или возврата на пару дней вперед или назад, учитывая период, когда стоимость путевки упадет хотя бы до 60%

"Сместите время поездки на две недели до или после новогодних праздников. Период с 15 января по 15 февраля - отличное время для зимних каникул. Отели в этот период полупустые, а погода та же самая. Можно арендовать хороший отель, но уже в три раза дешевле. В это время можно сэкономить большую сумму. Например, сейчас у одного "лоукостера" билеты на Канары из большинства стран Европы стоят всего по 5 евро", - сообщил путешественник.

Путешествия по Молдове, архивное фото.
© Sputnik / В. Гаспарянц
В Молдове открылся новый туристический маршрут

В случае если уж очень хочется отдохнуть именно в праздники и при этом не разориться, путешественник советует не выбирать массовые туристические направления.

"Если хотите отправиться в поездку именно на Новый год или Рождество, например, на Канары, умножайте стоимость тура на три или на пять, чтобы получить реальную сумму. Однако в те же дни перелет в Израиль может обойтись всего в 40 евро – и туда, и обратно. Почему не слетать за такие деньги? Можно просто сменить направление, уйти от стандартных представлений о зимнем отдыхе, не уезжая, например, в Австрию или Болгарию", - заявил Иванцов.

Путешественник отмечает: чтобы сэкономить, не обязательно выбирать традиционные направления. В наши дни при разумном планировании отдыха можно за приемлемые деньги отдохнуть и в ранее недоступных, даже экзотических местах.

"В такие направления как Мадейра или Азорские острова ранее добраться было сложно, но так как туда летают "лоукостеры", соответственно цена с 300-400 евро падает до 20-30. Таким образом, эти направления стали вполне доступны", - резюмировал собеседник.

По теме

Что не сделаешь ради славы: в Египте туристы предались любви на пирамиде
ТурСтат: туристы-россияне стали меньше ездить в Молдову
Куда чаще всего едут туристы: составлен рейтинг городов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Директор казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова
    Археологический рай

    Чем привлекает гостей Тараз и его окрестности, рассказала директор Казахстанской туристской ассоциации.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Старый Орхей.
В Молдове соскучились по настоящей зиме - архивные фото
Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика.
Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика - видео
В каком возрасте выходят на пенсию в странах СНГ
В каком возрасте в разных странах выходят на пенсию

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться