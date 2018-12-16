Каникулы с выгодой: как молдаванам сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

Чем ближе Новый год, тем дороже билеты и стоимость отелей. Как сэкономить на зимнем отпуске – рекомендации в эфире программы "Утро на Sputnik'e" дал молдавский путешественник Алексей Иванцов.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik, Ольга Паскару. Планируя новогодние каникулы, стоит учесть, что авиабилеты в некоторые направления дорожают вдвое. Как отметил профессиональный путешественник Алексей Иванцов, с 25 декабря по 5 января - самый жуткий период с точки зрения цен на все туристические направления. Обычно, в этот период стоимость поездки следует умножить на три или на пять, чтобы примерно знать, во сколько обойдется праздничный вояж.

Иванцов рекомендует не ждать распродаж в период новогодних праздников, ведь ни авиакомпании, ни отели не делают скидки в Новый год и Рождество. Спрос в эти дни очень высок, их купят и так. Но стоит сдвинуть временные рамки вылета или возврата на пару дней вперед или назад, учитывая период, когда стоимость путевки упадет хотя бы до 60%

"Сместите время поездки на две недели до или после новогодних праздников. Период с 15 января по 15 февраля - отличное время для зимних каникул. Отели в этот период полупустые, а погода та же самая. Можно арендовать хороший отель, но уже в три раза дешевле. В это время можно сэкономить большую сумму. Например, сейчас у одного "лоукостера" билеты на Канары из большинства стран Европы стоят всего по 5 евро", - сообщил путешественник.

© Sputnik / В. Гаспарянц В Молдове открылся новый туристический маршрут

В случае если уж очень хочется отдохнуть именно в праздники и при этом не разориться, путешественник советует не выбирать массовые туристические направления.

"Если хотите отправиться в поездку именно на Новый год или Рождество, например, на Канары, умножайте стоимость тура на три или на пять, чтобы получить реальную сумму. Однако в те же дни перелет в Израиль может обойтись всего в 40 евро – и туда, и обратно. Почему не слетать за такие деньги? Можно просто сменить направление, уйти от стандартных представлений о зимнем отдыхе, не уезжая, например, в Австрию или Болгарию", - заявил Иванцов.

Путешественник отмечает: чтобы сэкономить, не обязательно выбирать традиционные направления. В наши дни при разумном планировании отдыха можно за приемлемые деньги отдохнуть и в ранее недоступных, даже экзотических местах.

"В такие направления как Мадейра или Азорские острова ранее добраться было сложно, но так как туда летают "лоукостеры", соответственно цена с 300-400 евро падает до 20-30. Таким образом, эти направления стали вполне доступны", - резюмировал собеседник.