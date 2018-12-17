Экологический туризм в Молдове - заповедник "Нижний Прут"

В Молдове активно развивается экологический туризм, один из объектов которого - заповедник "Нижний Прут".

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Экологический туризм становится все популярнее в Молдове. И, конечно же, чтобы в нашей стране было как можно больше того, на что можно посмотреть, природные объекты необходимо сохранять и заботиться о них. А чтобы понимать, как сберечь окружающую среду, этому нужно учиться.

Чем занимается "Нижний Прут"

Но от прописных теоретических истин перейдем к освещению практики их претворения в жизнь. В селе Слобозия Маре Кагульского района действует Центр экологического образования при природной резервации "Нижний Прут".

"Мы предоставляем информацию об охраняемых государством экосистемах, флоре и фауне. Одна из наших целей – способствовать развитию экологического туризма страны. Для этого у нас есть договоренности с вузами и профильными специалистами. Также наш центр посещают школьники из близлежащих населенных пунктов", - рассказал корреспонденту Sputnik директор резервации "Нижний Прут" Георге Василаке.

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По его словам, особый интерес для экотуризма представляет озеро Белеу площадью 9,5 квадратных километра, одно из самых больших озер в Молдове. Белеу – реликтовое образование лиманов нижнего Дуная, сформированное порядка пяти-шести тысяч лет назад. В этом месте – разнообразная флора, более 300 видов, а также 200 видов птиц и 40 видов млекопитающих и более 20 видов рыб. Многие из них находятся на грани исчезновения и включены в Красную книгу Молдовы. Территория заповедника включает девять населенных пунктов Кагульского района, в том числе 824 гектара лесных угодий, включая лесничество Слободзея.

Как создавали заповедник

Летом 2017 года биосферный заповедник "Нижний Прут" в Кагульском районе стал частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято после того, как в начале года организация получила соответствующий запрос от министерства окружающей среды Молдовы. Молдавские власти надеются, что инвестиции в регион увеличатся, а туризм ждет стремительное развитие.

Предварительное согласие ЮНЕСКО о создании заповедника было поддержано в рамках заседания IV Всемирного конгресса по биосферным зонам, который состоялся в 2015 году в Лиме, Перу.

Заповедник был создан в рамках трансграничного трехстороннего проекта Румыния – Украина – Молдова. Проект, финансируемый Европейским союзом, должен помочь расширить площадь охраняемых природных территорий и обеспечить сохранение биоразнообразия в Молдове.

Кроме того, заповедник "Нижний Прут", уверены центральные власти Молдовы, обеспечивает улучшение имиджа нашей страны на международном уровне.

Что такое экологический туризм

Экологический туризм выражается в активном времяпрепровождении человека в природной среде не только с использованием ее рекреационных, познавательных и иных возможностей, но и с учетом их сохранения и приумножения как на сознательном, так и на практическом уровне. В Молдове это направление стали развивать с начала 2010-х годов.