Стала известна судьба жильцов многоэтажки, где осенью произошел взрыв

В столичной администрации рассказали, когда все квартиры многоэтажного дома, пострадавшего осенью этого года от взрыва, будут сданы жильцам.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Оставшиеся десять квартир, пострадавших от взрыва в доме на Московском проспекте столицы, сдадут под ключ до 29 декабря, сообщил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну в понедельник на заседании муниципальных служб.

"Пять квартир были полостью разрушены, для еще стольких же потребовалась процедура по укреплению. До 29 декабря все десять квартир будут сданы под ключ. Стоимость проведенных работ оценивается примерно в миллион леев", - сказал Кодряну.

Эти квартиры наиболее пострадали от взрыва и были восстановлены специалистами практически с нуля.

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По словам чиновника, ремонт еще четырех квартир на 16 этаже, которые пострадали в результате взрыва, обошелся в 170 тысяч леев. Он обратил внимание, что работы проведены на лестничных площадках на всех этажах многоквартирного дома, где осенью этого года произошел взрыв.

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"Когда позволят погодные условия, благоустроим и прилегающую к многоэтажке территорию на Московском проспекте", - отметил Кодряну.

Любопытное наблюдение чиновников

По словам и.о. столичного градоначальника, после трагедии в центр размещения были определены 35 человек. Их обеспечивали ежедневным трехразовым питанием.

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Кодряну отметил, что радость вызывает тот факт, что те условия, которые были предоставлены жильцам пострадавшего дома, были настолько хорошими, что "они не спешат переезжать в свои квартиры".

Как произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв из-за не выключенной конфорки газовой плиты, подключенной к незаконно установленному газовому баллону, произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

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Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.