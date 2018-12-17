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Гололед

Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Фотокорреспондент Sputnik Молдова прошелся по тротуарам столицы во время гололедицы, и это путешествие оказалось не из легких.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Вслед за резкими переменами погоды тротуары столицы превратились в ледяные катки. Днем теплеет, вечером подмерзает, а сильный ветер до блеска полирует лед, по которому, скользя и падая, пробираются кишиневские пешеходы.

По информации врачей Института скорой помощи, уже 70 человек обратились к медикам с травмами разной степени тяжести после падения на льду. Переломы получили 24 человека, 16 пришлось госпитализировать.

Мороз. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lvov
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Примэрия сообщает, что на дорогах столицы работают более полутора десятков единиц спецтехники, а 374 рабочих трудятся, не покладая рук. Кишинев обильно посолили — на дорогах разбросано более 40 тонн соли, рапортуют муниципальные службы.

Однако расчищают только основные пешеходные магистрали, и то успевают не везде. А во дворах все зависит от муниципальных жилищных предприятий и добросовестности конкретных дворников.

Фотокорреспондент Sputnik Молдова прогулялся по тротуарам столицы в самом центре Кишинева — и по его словам, чудом уцелел, несколько раз с трудом сохранив равновесие на скользком асфальте.

Как выглядит нелегкая жизнь пешеходов в Кишиневе — смотрите в нашем фоторепортаже.

  • На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой.
    На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Спуск в пешеходный переход во время гололеда - испытание не для слабаков.
    Спуск в пешеходный переход во время гололеда - испытание не для слабаков.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В любую минуту вы можете оказаться на льду, держась за ногу.
    В любую минуту вы можете оказаться на льду, держась за ногу.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • На скользком тротуаре пешеходы движутся по принципу лыжника.
    На скользком тротуаре пешеходы движутся "по принципу лыжника".
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Чтобы благополучно добраться до дома, нужен хороший вестибулярный аппарат.
    Чтобы благополучно добраться до дома, нужен хороший вестибулярный аппарат.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • В Молдове продолжает действовать желтый код метеоопасности в связи с гололедицей.
    В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой.

Между тем, прогноз погоды остается неблагоприятным в смысле образования гололеда. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится от 0 до -5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет -2, +3 градуса.

Во всех районах страны возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега. Скорость ветра достигнет 2-7 метров в секунду.

Гололед
© Sputnik / Nicolai Kibich
Будьте осторожны в гололед

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Теги:
погода, желтый код, гололед
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