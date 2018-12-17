Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Вслед за резкими переменами погоды тротуары столицы превратились в ледяные катки. Днем теплеет, вечером подмерзает, а сильный ветер до блеска полирует лед, по которому, скользя и падая, пробираются кишиневские пешеходы.
По информации врачей Института скорой помощи, уже 70 человек обратились к медикам с травмами разной степени тяжести после падения на льду. Переломы получили 24 человека, 16 пришлось госпитализировать.
Примэрия сообщает, что на дорогах столицы работают более полутора десятков единиц спецтехники, а 374 рабочих трудятся, не покладая рук. Кишинев обильно посолили — на дорогах разбросано более 40 тонн соли, рапортуют муниципальные службы.
Однако расчищают только основные пешеходные магистрали, и то успевают не везде. А во дворах все зависит от муниципальных жилищных предприятий и добросовестности конкретных дворников.
Фотокорреспондент Sputnik Молдова прогулялся по тротуарам столицы в самом центре Кишинева — и по его словам, чудом уцелел, несколько раз с трудом сохранив равновесие на скользком асфальте.
Как выглядит нелегкая жизнь пешеходов в Кишиневе — смотрите в нашем фоторепортаже.
- На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Спуск в пешеходный переход во время гололеда - испытание не для слабаков.© Sputnik / Miroslav Rotari
- В любую минуту вы можете оказаться на льду, держась за ногу.© Sputnik / Miroslav Rotari
- На скользком тротуаре пешеходы движутся "по принципу лыжника".© Sputnik / Miroslav Rotari
- Чтобы благополучно добраться до дома, нужен хороший вестибулярный аппарат.© Sputnik / Miroslav Rotari
- В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей.© Sputnik / Miroslav Rotari
Между тем, прогноз погоды остается неблагоприятным в смысле образования гололеда. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится от 0 до -5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет -2, +3 градуса.
Во всех районах страны возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега. Скорость ветра достигнет 2-7 метров в секунду.