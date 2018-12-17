Скользко и очень опасно: как уцелеть на улицах Кишинева во время гололеда

Фотокорреспондент Sputnik Молдова прошелся по тротуарам столицы во время гололедицы, и это путешествие оказалось не из легких.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Вслед за резкими переменами погоды тротуары столицы превратились в ледяные катки. Днем теплеет, вечером подмерзает, а сильный ветер до блеска полирует лед, по которому, скользя и падая, пробираются кишиневские пешеходы.

По информации врачей Института скорой помощи, уже 70 человек обратились к медикам с травмами разной степени тяжести после падения на льду. Переломы получили 24 человека, 16 пришлось госпитализировать.

© Sputnik / Pavel Lvov Точный прогноз погоды в Молдове: в страну приходят морозы

Примэрия сообщает, что на дорогах столицы работают более полутора десятков единиц спецтехники, а 374 рабочих трудятся, не покладая рук. Кишинев обильно посолили — на дорогах разбросано более 40 тонн соли, рапортуют муниципальные службы.

Однако расчищают только основные пешеходные магистрали, и то успевают не везде. А во дворах все зависит от муниципальных жилищных предприятий и добросовестности конкретных дворников.

Фотокорреспондент Sputnik Молдова прогулялся по тротуарам столицы в самом центре Кишинева — и по его словам, чудом уцелел, несколько раз с трудом сохранив равновесие на скользком асфальте.

Как выглядит нелегкая жизнь пешеходов в Кишиневе — смотрите в нашем фоторепортаже.

На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой. © Sputnik / Miroslav Rotari

Спуск в пешеходный переход во время гололеда - испытание не для слабаков. © Sputnik / Miroslav Rotari

В любую минуту вы можете оказаться на льду, держась за ногу. © Sputnik / Miroslav Rotari

На скользком тротуаре пешеходы движутся "по принципу лыжника". © Sputnik / Miroslav Rotari

Чтобы благополучно добраться до дома, нужен хороший вестибулярный аппарат. © Sputnik / Miroslav Rotari

В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari На тротуарах Кишинева гололед - будьте осторожны, следите за собой.

Между тем, прогноз погоды остается неблагоприятным в смысле образования гололеда. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится от 0 до -5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет -2, +3 градуса.

Во всех районах страны возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега. Скорость ветра достигнет 2-7 метров в секунду.