В Кишиневе зафиксированы еще два случая заражения гриппом

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. В столице зарегистрированы еще два случая заболевания гриппом типа AH1N1. Об этом заявила на оперативном заседании в примэрии исполняющая обязанности главы муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару.

На прошлой неделе к врачам в столице обратились около трех тысяч граждан с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, сообщила Олару. Кроме того, зафиксировано 285 случаев других инфекционных заболеваний, а еще 17 человек оказались больны туберкулезом.

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С конца ноября в стране зафиксировано уже девять случаев гриппа, из них шесть - в Кишиневе и по одному случаю - в Бельцах, Криулянах и Калараше.

В начале декабря в молдавской столице вирусом гриппа AH1N1 оказались инфицированы два человека — четырехлетний ребенок и 17-летний юноша.