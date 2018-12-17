Приятные сюрпризы для пенсионеров: что необходимо сделать до 27 декабря

Свыше 550 тысяч пенсионеров в конце декабря ожидает приятный сюрприз, который касается получателей абсолютно всех видов пенсии.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Получатели абсолютно всех видов пенсии в Молдове, размер которой не дотягивает до двух тысяч леев, получат единовременную помощь в 600 леев до 27 декабря нынешнего года.

"Если человек по каким-то причинам не получил единовременную помощь до конца этого года, то деньги ему перечислят в 2019 году", - отметили в Национальной кассе социального страхования.

По данным ведомства, материальную помощь можно получить в почтовом отделении или в виде перечисления на банковскую карту.

"В тоже время "Почта Молдовы" организовала процесс выдачи социальных выплат по месту жительства человека, состояние здоровья которого не позволяет прийти лично в почтовое отделение", - отметили в Национальной кассе соцстрахования.

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Денежной помощью к зимним праздникам смогут воспользоваться порядка 553 тысяч пенсионеров. На эти цели предусмотрено 335 миллионов леев.