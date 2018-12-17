Сколько нужно заплатить, чтобы ребенка взяли в столичный детсад или школу

Коррупция с пеленок: в столичной мэрии предоставили шокирующие детали поборов в детсадах или школах, заявив, что со следующего года все должно в корне измениться.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Коррупция в Молдове – если и не национальный вид спорта, то практика, которая прочно вписалась в уклад жителей республики.

© Fotolia / maselkoo99 В НАЦ рассказали, в каких госструктурах Молдовы больше всего взяточников

Правоохранительные органы страны ежедневно рапортуют о задержаниях взяточников. Подобная порочная практика процветает во всех областях и на всех уровнях – от получения какой-нибудь справки в госструктуре до закрытия уголовного дела на злоумышленника. По факту "купить/продать" можно многое и даже место в учебном учреждении. Наиболее распространен этот "бизнес" в столице. Как рассказал исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну, зачисление ребенка в столичный детский сад или школу облагается "незаконной таксой", размер которой варьируется от 20 до 800 евро.

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Скандал в мэрии

Кодряну разнес в пух и прах практику установления специальной таксы для зачисления ребенка в детский сад или школу. Чиновник потребовал, чтобы глава муниципального управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу за месяц навела порядок в руководимом ею подразделении и разобралась с незаконными поборами.

"Подвел итоги по поводу всех обращений, которые поступили от родителей в 2018 году. Хочу отметить, что большая часть из этих жалоб касается таксы за зачисление ребенка в образовательное учреждение. Расценки варьируются от 400 леев (20 евро по текущему курсу Нацбанка - ред.) за то, чтобы определить ребенка в детский сад, до 15 с половиной тысяч леев (800 евро - ред.) - в школу", - отметил Кодряну.

Стоит ли напоминать, что речь идет о муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых из государственного и муниципального бюджета.

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"Образование предоставляется бесплатно. Никакая плата за зачисление в учебное учреждение недопустима. Если до настоящего момента некоторые образовательные учреждения на примере детсада Lastaras этого не поняли, то будем разбираться по каждому случаю в отдельности. Требую, чтобы максимум за месяц проверили статус всех родительских ассоциаций в детских садах и школах, чтобы исключить взнос на зачисление ребенка в учебное заведение", - сказал Кодряну.

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Он подчеркнул, что "подобная такса в принципе не может существовать". "Когда ребенка определяют в сад – надо заплатить четыре тысячи леев (порядка 200 евро - ред.). Тоже самое надо проделать и в школе. Это воровство… С ассоциациями, которые не захотят отказаться от подобных взносов, директора должны расторгать контракты. Такса на зачисление недопустима. В течение месяца прошу предоставить всю информацию", - заключил он.

Порочная практика поборов в учебных заведениях

Председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова Дмитрий Ройбу в комментарии Sputnik рассказал, что с юридической точки зрения никто не имеет и не имел права собирать деньги в образовательных учреждениях. Речь в том числе идет о формальных и неформальных фондах.

"Кодекс об образовании четко оговаривает, что является коррупцией в учебных учреждениях. Учителя не имеют право получать подарки, услуги, деньги от учащихся ни под каким предлогом", - сказал Ройбу.

По его словам, обычный столичный лицей за год собирает таким образом порядка двух миллионов леев, а некоторые учебные учреждения и того больше.

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Он отметил, что ему известны случаи исключения детей из образовательного учреждения, родители которых отказались сдавать деньги в фонд. По его мнению, в процветании незаконных сборов виноваты в том числе сами родители. "Одну из двенадцати зарплат родители отдают непонятно на что и даже не задаются вопросом, как расходуются эти деньги", - сказал он.

Сумма поборов растет

Ранее глава Национального антикоррупционного центра Молдовы Богдан Зумбряну заявлял, что верит в цифры, которые говорят о двукратном увеличении поборов в учебных заведениях страны. Он напомнил о задержании руководителя родительской ассоциации столичного детсада Lastaras. "Установлено, что его имущество может конкурировать с имуществом бизнесмена", - отметил Зумбярну, подчеркнув, что ежедневно в НАЦ поступают жалобы, которые касаются нарушений в секторе образования.

Среди самых распространенных обращений – жалобы на незаконные налоги и сборы в образовательных учреждениях страны. Реже или практически не обращаются те, кто сам платит за то, чтобы получить хорошую оценку, обеспечить себе успешную защиту диплома или сдачу экзамена.

"Обращаются только тогда, когда понимают, что требуемая сумма не вписывается в их ожидания, а мама устала высылать из Италии деньги на учебу", - пояснил глава антикоррупционного центра.

По его словам, больше всего возмущает, что человек, который отказывается давать взятку, попадает под прессинг, и он становится белой вороной. Не понимает руководитель НАЦ и тех людей, которые жалуется на коррупцию в системе образования, сами дают взятки.

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