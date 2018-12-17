Три нуждающиеся семьи получат помощь от правительства Молдовы

В преддверии Нового года власти Молдовы решили помочь тем, кто нуждается в материальной поддержке.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Три семьи из Молдовы получат материальную помощь от правительства страны.

© Sputnik / Ilya Pitalev Приятные сюрпризы для пенсионеров: что необходимо сделать до 27 декабря

Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, 160 тысяч леев из резервного фонда выделено на эти нужды.

Оставшейся без жилья два месяца назад в результате пожара семье из села Рэдений Векь Унгенского района направят 50 тысяч леев. Эти деньги пойдут на строительство нового дома для всех пятерых человек, один из которых – маленький ребенок, а еще один – пенсионер.

Семье из села Негрешть Страшенского района передадут 90 тысяч леев на ремонт их дома, также пострадавшего от пожара.

Двадцать тысяч леев пойдут на компенсацию расходов семьи гражданина Молдовы, погибшего в ДТП под Калугой. Ранее правительство РМ выделило 119 тысяч леев на транспортировку домой тел скончавшихся в результате этой трагедии и на возвращение пострадавших соотечественников.

Трагедия в Калуге случилась четвертого августа 2018 года. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся.