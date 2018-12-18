Приднестровским ребятам подарили особенные учебники

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Россотрудничество подарило более 500 учебников для детей из приднестровских коррекционных школ. Передача подарков состоялась на ежегодной конференции Союза русских общин Приднестровья.

Привлекается все больше молодежи

"В последнее время мы видим, как все больше людей принимают участие в наших мероприятиях, и много молодежи среди них, что отрадно. А еще мы видим, как наши органы власти и управления на местах стараются помочь - идут нам навстречу, понимают важность нашей работы", - рассказала председатель Союза Виорика Кохтарева.

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Она выразила благодарность посольству России, представительству Россотрудничества в РМ, департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московскому центру международного сотрудничества за внимание к проектам и инициативам, которые реализует Союз, а также за помощь и поддержку мероприятий.

Приветствие от посла

Старший советник посольства России в Молдове Надежда Калинина зачитала приветствие от посла России Олега Васнецова.

"В вашем активе немало общественно-значимых мероприятий и проектов. Они направлены на укрепление русскоязычного культурно-образовательного и информационного пространства. Отрадно констатировать, что большинство из этих начинаний были реализованы совместно с посольством России и представительством Россотрудничества", - отмечалось в письме.

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Участие Россотрудничества

По словам руководителя представительства Россотрудничества в РМ Михаила Давыдова, русская община делает очень большую работу по всему Приднестровью, привлекая широкую аудиторию.

"Мы всегда поддерживали ваши инициативы, и будем продолжать эту практику в дальнейшем, рассчитываем совместно с вами расширять наше присутствие здесь. Уверен, что открытие контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством на базе Приднестровского госуниверситета существенно улучшит наши возможности по сотрудничеству", – подчеркнул он.

Основные ориентиры совместной деятельности в следующем году Давыдов - такие круглые даты, как 75-летие освобождение Ленинграда от блокады, 75-летие Ясско-Кишиневской операции, 80-летие начала Второй мировой войны, 220-летие великого русского писателя А. С. Пушкина. Он напомнил также, что в России следующий год объявлен Годом театра, предложив по этому поводу организовать мероприятия.