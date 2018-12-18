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Пострадавшую жительницу Молдовы из Египта доставили на родину

Серьезно пострадавшую в Египте молдаванку доставили на родину - фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Падение со второго этажа, тяжелая травма позвоночника, длинная дорога домой: спасатели опубликовали фото, как пострадавшую жительницу Молдовы доставили из Египта на родину.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Гражданка Молдовы серьезно пострадала в Египте. Женщина получила тяжелую травму позвоночника, упав со второго этажа. Ее доставили в республику на самолете 17 октября поздно вечером, сообщили во вторник в пресс-службе Генерального инспектората по патрулированию МВД.

Из Международного аэропорта Кишинева пострадавшую в сопровождении бригады SMURD транспортировали в Бельцы.

"Состояние женщины стабильное - средней степени тяжести. На протяжении перевозки за ее состоянием наблюдали специалисты SMURD. Пациентку госпитализировали в муниципальную клиническую больницу для последующего проведения хирургического вмешательства", - отметили в инспекторате.

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