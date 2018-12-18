Кишиневцам не оставили выбора: как люди ломали руки и ноги

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Вслед за резкими переменами погоды тротуары столицы превратились в ледяные катки, но это еще полбеды. За сутки более 100 человек обратились за медицинской помощью с переломами или травмами, полученными после падения из-за гололеда на дорогах и тротуарах, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи Кристина Горе.
"Люди в результате падения получали переломы конечностей и даже сотрясение мозга. Из 100 человек 19 госпитализировано", - отметила представитель "скорой помощи".
Кишиневцы уже несколько дней ведут неравную борьбу с бездействием городских властей, для которых, похоже, безопасность горожан находится на последнем месте. Несмотря на то, что мэрия отрапортовала о принятых мерах по устранению гололеда, горожане не видят такой заботы.
Как не получить травму в гололед>>>
Расчищали коммунальные службы только центральные улицы. И то не везде. Фотокорреспондент Sputnik Молдова прогулялся по тротуарам столицы в самом центре Кишинева и запечатлел "расчищенный тротуар".
Кстати, именно в этом месте в понедельник поскользнулась и упала беременная женщина. Она получила травму. Наш корреспондент чудом уцелел, несколько раз с трудом сохранив равновесие на скользком асфальте.
- Polei© Sputnik / Rodion Proca
- Гололед© Sputnik / Miroslav Rotari
- Гололед зима погода метео Polei ghețuș iarnă anotimp meteo© Sputnik / Miroslav Rotari
- Гололед© Sputnik / Miroslav Rotari
Между тем, прогноз погоды остается неблагоприятным в смысле образования гололеда. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. Предупреждение накануне продлили на два дня - до 19 декабря. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до -2, -7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов.
В северных и центральных районах республики возможно выпадение осадков.
Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду.