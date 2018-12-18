Защита несовершеннолетних в Молдове: власти хотят повысить пособия для детей

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Правительство Молдовы намерено повысить пособия для детей, оставшихся без родительской опеки. Речь идет о несовершеннолетних, которые находятся на попечении других лиц, являются воспитанниками детских домов семейного типа или проживают у профессиональных приемных родителей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Односталко: трем тысячам детей в Молдове отказано в образовании

Насколько повысят пособия

Проект закона, разработанный и вынесенный на публичное обсуждение министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, предусматривает несколько типов пособий для детей, оставшихся без родителей. Одно из них - единовременное пособие в размере трех тысяч леев - впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, такое пособие будет повышено на 500 леев и составит три тысячи 513 леев. В свою очередь, ежемесячное пособие для всех трех категорий несовершеннолетних предлагается приравнять к тысяче 400 леям. Ранее эта цифра варьировала между 750 и 930 леями.

Большое горе маленькой Молдовы: заработки убивают семьи>>>

Дополнительные поправки

Помимо повышения пособий, правительство также предлагает внести серию законодательных поправок, касающихся системы заботы о детях, находящихся в трудной ситуации. В профильном ведомстве рассчитывают, что таким образом в сферу соцзащиты попадут еще больше детей. К примеру, на данный момент законодательство регулирует ситуацию с несовершеннолетними, у которых родители находятся на заработках за границей, однако не затрагивает тех детей, чьи родители учатся или проходят лечение за рубежом. Кроме того, будут введены такие понятия, как "открытая форма оставления детей", и скрытая.

Дополнительными полномочиями также наделят органы опеки. В частности, они будут представлять интересы детей, которые стали жертвами или свидетелями преступлений.

Эксперты: в Молдове через 23 года никого не останется>>>

Что говорит статистика

По данным на 2017 год, которыми располагает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, порядка 80 тысяч детей в Молдове в той или иной степени нуждались в дополнительной заботе со стороны государства. Среди них более 30 тысяч детей брошены одним или двумя родителями, которые отправились на заработки за границу. Кроме того, более 35 тысяч детей находились в ситуации риска. Еще почти семь с половиной тысяч - находятся на учете у органов опеки, и пять тысяч - на временной или постоянной основе остались без родительской заботы.