18:07 18 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Ребенок с кошкой

Защита несовершеннолетних в Молдове: власти хотят повысить пособия для детей

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0

Предполагается, что часть поправок в законодательство, регулирующее защиту несовершеннолетних, вступит в силу в январе 2019 года.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Правительство Молдовы намерено повысить пособия для детей, оставшихся без родительской опеки. Речь идет о несовершеннолетних, которые находятся на попечении других лиц, являются воспитанниками детских домов семейного типа или проживают у профессиональных приемных родителей.

Владимир Односталко и Алёна Сербуленко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Односталко: трем тысячам детей в Молдове отказано в образовании

Насколько повысят пособия

Проект закона, разработанный и вынесенный на публичное обсуждение министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, предусматривает несколько типов пособий для детей, оставшихся без родителей. Одно из них - единовременное пособие в размере трех тысяч леев - впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, такое пособие будет повышено на 500 леев и составит три тысячи 513 леев. В свою очередь, ежемесячное пособие для всех трех категорий несовершеннолетних предлагается приравнять к тысяче 400 леям. Ранее эта цифра варьировала между 750 и 930 леями.

Большое горе маленькой Молдовы: заработки убивают семьи>>>

Дополнительные поправки

Помимо повышения пособий, правительство также предлагает внести серию законодательных поправок, касающихся системы заботы о детях, находящихся в трудной ситуации. В профильном ведомстве рассчитывают, что таким образом в сферу соцзащиты попадут еще больше детей. К примеру, на данный момент законодательство регулирует ситуацию с несовершеннолетними, у которых родители находятся на заработках за границей, однако не затрагивает тех детей, чьи родители учатся или проходят лечение за рубежом. Кроме того, будут введены такие понятия, как "открытая форма оставления детей", и скрытая.

Игрушка
© Fotolia / fasphotographic
"Дядя, купи игрушку": дети в Кишиневе выживают, как могут
Дополнительными полномочиями также наделят органы опеки. В частности, они будут представлять интересы детей, которые стали жертвами или свидетелями преступлений.

Эксперты: в Молдове через 23 года никого не останется>>>

Что говорит статистика

По данным на 2017 год, которыми располагает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, порядка 80 тысяч детей в Молдове в той или иной степени нуждались в дополнительной заботе со стороны государства. Среди них более 30 тысяч детей брошены одним или двумя родителями, которые отправились на заработки за границу. Кроме того, более 35 тысяч детей находились в ситуации риска. Еще почти семь с половиной тысяч - находятся на учете у органов опеки, и пять тысяч - на временной или постоянной основе остались без родительской заботы.

По теме

Криминальный мир уродует детей в Молдове
От слов к делу: как молдавские гастарбайтеры кормят всю страну
Что же происходит с нынешней молодежью и как с этим бороться?
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Валидатор в трамвае
    Предъявите билет!

    В январе 18 тысяч жителей столицы Эстонии могут остаться без привычного права бесплатной поездки на городском общественном транспорте.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мисс Филиппины Катриона Грей на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
Корона новой королевы красоты досталась филиппинской певице - фото
Молдаване в России. Что надо знать нашим соотечественникам.
Кристофор: наше дело – помогать молдавской молодежи адаптироваться в России
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться