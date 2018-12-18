Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Первый случай летального исхода из-за осложнений от гриппа зарегистрирован в Молдове в этом сезоне, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"Речь идет 54-летней женщине из Бельц. Она заболела 8 декабря, когда у нее появились следующие симптомы: кашель, температура тела свыше 38 градусов и головная боль. Женщина лечилась сама дома. Состояние больной ухудшилось 14 декабря", - отметили в Минздраве.
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По данным ведомства, ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии муниципальной клинической больницы Бельц в тяжелом состоянии (кашель, озноб, температура тела свыше 39 градусов, кома, уменьшение количества отделяемой почками мочи).
"В отделении больную осмотрели пульмонолог и инфекционист. Было проведено серологическое исследование крови и сделан рентген. Лабораторный анализ подтвердил диагноз – грипп типа A (HINI) и двусторонняя пневмония. А 15 декабря зафиксирована смерть", - сообщили в министерстве.
Что говорят врачи?
Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова в комментарии Sputnik рассказала, как понять, что развивается осложнение после ОРВИ.
"В медицине существует закон, который еще никто не отменял – если после трех дней болезни температура держится, нет никаких улучшений, то это повод задуматься. Ну а если на пятый день температура не проходит, появляется сухой, надрывный и болезненный кашель, то и это является тревожным симптомом", - сказала Кирьякова.
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Впрочем, признаков того, что простуда осложнилась бактериальной инфекцией много, но они индивидуальны, утверждает собеседница. Как отметила специалист, "если в мокроте проявляются прожилки крови, если выделения из носа стали желтеть, то состояние больного не обсуждается – нужно срочно идти к врачу". "То же касается и боли в ушах. Это означает, что назрело какое-то осложнение. Осложнения всегда индивидуальны", - отметила специалист.
Суровая статистика
Специалисты Минздрава обращают внимание населения, что при появлении первых симптомов гриппа нужно сразу обращаться к врачу, чтобы получить необходимую помощь, а не заниматься самолечением.
Согласно статистическим данным, за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей составила 236 случаев на сто тысяч населения, а это ниже эпидемиологического порога.
По данным ведомства, за прошедшую неделю лабораторным путем подтверждено три случая гриппа. Таким образом, вирус типа A(H1N1) выявлен у двух граждан, а грипп типа A (H3N2) — у одного человека. Всего с 1 октября по 16 декабря зарегистрировано десять случаев гриппа, свыше 85 тысяч ОРВИ и более четырех тысяч ОРЗ.
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Советы специалистов Минздрава
Самая главная рекомендация - при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу.
Кроме того специалисты советуют:
- изолировать больного, в случае необходимости - госпитализировать;
- избегать контактов больного с людьми, входящими в группу повышенного риска заражения: беременные женщины, люди с пониженным иммунитетом, "сердечники", больные хроническими недугами дыхательных путей, сахарным диабетом, ожирением и так далее;© Sputnik / Вадим Русу
- использовать защитные маски медицинским персоналом, посещающим и лечащим пациентов на дому и в больницах (в том числе теми, кто проводит лабораторные анализы);
- мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами после контакта с больным;
- прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой во время кашля и чихания;
- избегать массовых скоплений людей, особенно лицам с высоким риском заражения;
- родителям не рекомендуется отправлять детей с симптомами ОРЗ, ОРВИ или гриппа в детский сад/школу;
- специалисты советуют также сделать прививку от гриппа.