18:06 18 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Врач в больнице, архивное фото.

Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
197 0 0

Власти республики рекомендуют жителям страны в срочном порядке обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Первый случай летального исхода из-за осложнений от гриппа зарегистрирован в Молдове в этом сезоне, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Речь идет 54-летней женщине из Бельц. Она заболела 8 декабря, когда у нее появились следующие симптомы: кашель, температура тела свыше 38 градусов и головная боль. Женщина лечилась сама дома. Состояние больной ухудшилось 14 декабря", - отметили в Минздраве.

В Кишиневе зафиксированы еще два случая заражения гриппом>>>

По данным ведомства, ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии муниципальной клинической больницы Бельц в тяжелом состоянии (кашель, озноб, температура тела свыше 39 градусов, кома, уменьшение количества отделяемой почками мочи).

"В отделении больную осмотрели пульмонолог и инфекционист. Было проведено серологическое исследование крови и сделан рентген. Лабораторный анализ подтвердил диагноз – грипп типа A (HINI) и двусторонняя пневмония. А 15 декабря зафиксирована смерть", - сообщили в министерстве.

Что говорят врачи?

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова в комментарии Sputnik рассказала, как понять, что развивается осложнение после ОРВИ.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Rodion Proca
Кирьякова: когда пора бежать в больницу при ОРВИ

"В медицине существует закон, который еще никто не отменял – если после трех дней болезни температура держится, нет никаких улучшений, то это повод задуматься. Ну а если на пятый день температура не проходит, появляется сухой, надрывный и болезненный кашель, то и это является тревожным симптомом", - сказала Кирьякова.

Опасное молоко: почему при простуде нельзя его пить>>>

Впрочем, признаков того, что простуда осложнилась бактериальной инфекцией много, но они индивидуальны, утверждает собеседница. Как отметила специалист, "если в мокроте проявляются прожилки крови, если выделения из носа стали желтеть, то состояние больного не обсуждается – нужно срочно идти к врачу". "То же касается и боли в ушах. Это означает, что назрело какое-то осложнение. Осложнения всегда индивидуальны", - отметила специалист.

Суровая статистика

Специалисты Минздрава обращают внимание населения, что при появлении первых симптомов гриппа нужно сразу обращаться к врачу, чтобы получить необходимую помощь, а не заниматься самолечением.

Согласно статистическим данным, за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей составила 236 случаев на сто тысяч населения, а это ниже эпидемиологического порога.

ОРЗ
© Sputnik /
Как победить грипп и ОРЗ

По данным ведомства, за прошедшую неделю лабораторным путем подтверждено три случая гриппа. Таким образом, вирус типа A(H1N1) выявлен у двух граждан, а грипп типа A (H3N2) — у одного человека. Всего с 1 октября по 16 декабря зарегистрировано десять случаев гриппа, свыше 85 тысяч ОРВИ и более четырех тысяч ОРЗ.

Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься>>>

Советы специалистов Минздрава

Самая главная рекомендация - при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу.

Кроме того специалисты советуют:

  • изолировать больного, в случае необходимости - госпитализировать;
  • избегать контактов больного с людьми, входящими в группу повышенного риска заражения: беременные женщины, люди с пониженным иммунитетом, "сердечники", больные хроническими недугами дыхательных путей, сахарным диабетом, ожирением и так далее;
    Грипп ОРЗ
    © Sputnik / Вадим Русу
    Как отличить грипп от простуды
  • использовать защитные маски медицинским персоналом, посещающим и лечащим пациентов на дому и в больницах (в том числе теми, кто проводит лабораторные анализы);
  • мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами после контакта с больным;
  • прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой во время кашля и чихания;
  • избегать массовых скоплений людей, особенно лицам с высоким риском заражения;
  • родителям не рекомендуется отправлять детей с симптомами ОРЗ, ОРВИ или гриппа в детский сад/школу;
  • специалисты советуют также сделать прививку от гриппа.

По теме

Двое детей попали в больницу с гриппом AH1N1, один - в тяжелом состоянии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Валидатор в трамвае
    Предъявите билет!

    В январе 18 тысяч жителей столицы Эстонии могут остаться без привычного права бесплатной поездки на городском общественном транспорте.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мисс Филиппины Катриона Грей на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
Корона новой королевы красоты досталась филиппинской певице - фото
Молдаване в России. Что надо знать нашим соотечественникам.
Кристофор: наше дело – помогать молдавской молодежи адаптироваться в России
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться