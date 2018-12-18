Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Первый случай летального исхода из-за осложнений от гриппа зарегистрирован в Молдове в этом сезоне, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Речь идет 54-летней женщине из Бельц. Она заболела 8 декабря, когда у нее появились следующие симптомы: кашель, температура тела свыше 38 градусов и головная боль. Женщина лечилась сама дома. Состояние больной ухудшилось 14 декабря", - отметили в Минздраве.

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По данным ведомства, ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии муниципальной клинической больницы Бельц в тяжелом состоянии (кашель, озноб, температура тела свыше 39 градусов, кома, уменьшение количества отделяемой почками мочи).

"В отделении больную осмотрели пульмонолог и инфекционист. Было проведено серологическое исследование крови и сделан рентген. Лабораторный анализ подтвердил диагноз – грипп типа A (HINI) и двусторонняя пневмония. А 15 декабря зафиксирована смерть", - сообщили в министерстве.

Что говорят врачи?

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова в комментарии Sputnik рассказала, как понять, что развивается осложнение после ОРВИ.

© Sputnik / Rodion Proca Кирьякова: когда пора бежать в больницу при ОРВИ

"В медицине существует закон, который еще никто не отменял – если после трех дней болезни температура держится, нет никаких улучшений, то это повод задуматься. Ну а если на пятый день температура не проходит, появляется сухой, надрывный и болезненный кашель, то и это является тревожным симптомом", - сказала Кирьякова.

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Впрочем, признаков того, что простуда осложнилась бактериальной инфекцией много, но они индивидуальны, утверждает собеседница. Как отметила специалист, "если в мокроте проявляются прожилки крови, если выделения из носа стали желтеть, то состояние больного не обсуждается – нужно срочно идти к врачу". "То же касается и боли в ушах. Это означает, что назрело какое-то осложнение. Осложнения всегда индивидуальны", - отметила специалист.

Суровая статистика

Специалисты Минздрава обращают внимание населения, что при появлении первых симптомов гриппа нужно сразу обращаться к врачу, чтобы получить необходимую помощь, а не заниматься самолечением.

Согласно статистическим данным, за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей составила 236 случаев на сто тысяч населения, а это ниже эпидемиологического порога.

© Sputnik / Как победить грипп и ОРЗ

По данным ведомства, за прошедшую неделю лабораторным путем подтверждено три случая гриппа. Таким образом, вирус типа A(H1N1) выявлен у двух граждан, а грипп типа A (H3N2) — у одного человека. Всего с 1 октября по 16 декабря зарегистрировано десять случаев гриппа, свыше 85 тысяч ОРВИ и более четырех тысяч ОРЗ.

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Советы специалистов Минздрава

Самая главная рекомендация - при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу.

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