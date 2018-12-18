Выборы в парламент и референдум: когда стартует электоральная кампания

Глава Центризбиркома рассказала о том, как будет проходить электоральная кампания перед республиканским консультативным референдумом и выборами в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили на заседании во вторник календарную программу по организации и проведению республиканского консультативного референдума, который пройдет 24 февраля – в один день с парламентскими выборами.

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Речь идет о структурированном документе, который включает перечень необходимых действий для организации плебисцита и сроков его реализации.

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Как заявила глава Центризбиркома Алина Руссу, период официального выдвижения и регистрации участников референдума начнется с 26 декабря этого года, то есть в те же сроки, что и для выборов в парламент.

"Участники референдума - политические партии и электоральные блоки – могут начать кампанию "за" или "против" по вопросам, вынесенным на плебисцит, начиная с момента их официальной регистрации", - сказала Руссу.

Предвыборная кампания в парламент Молдовы стартует за 30 дней до выборов, то есть 25 января 2019 года.

Одномандатные округа

На сайте ЦИК опубликована карта одномандатных округов, 48 из которых размещены на территории республики, а три - за пределами страны.

"Одномандатные округа определены и утверждены правительством Республики Молдова еще в прошлом году. Сейчас представлена детальная информация о том, какие населенные пункты включены в тот или иной одномандатный округ", - отметила Руссу.

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Выборы и референдум в один день

Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: