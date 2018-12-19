В Кишиневе появится необычный памятник: где установят скульптуру

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В Молдове появится скульптурная композиция "Камень мира" (Piatra Păcii) в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также в контексте 25-й годовщины установления молдавско-японских дипломатических отношений. Соответствующее решение принято на очередном заседании правительства в среду.
"Памятник установят в Кишиневе в сквере Государственного университета Молдовы. Расходы на изготовление и установку скульптуры, а также на благоустройство близлежащей территории покроют за счет пожертвований и спонсорства", - сообщили в правительстве.
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Подобные скульптурные композиции по инициативе японской Ассоциация "Камень мира" установлены в музеях, парках и других общественных местах более чем в 100 странах мира.
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