Митрополит Владимир освятил здание администрации президента Молдовы

Торжественная церемония освящения здания администрации президента Молдовы, разгромленного в 2009-м и восстановленного в этом году: стало известно, что подарил митрополит Владимир Игорю Додону.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Церемония освящения здания администрации президента Республики Молдова прошла в среду в праздник Святого Никлая. Службу провел митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

"В этот прекрасный и светлый день господин президент решил освятить здание администрации главы Республики Молдова", - заявил в ходе торжественной церемонии митрополит.

Он вручил Додону икону с изображением Святого Николая, которая украсит рабочий кабинет главы республики. "Пусть оберегает вас", - обратился митрополит к президенту.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам церемонии, "президентский дворец – это не только одно из красивейших зданий в нашей столице. Это - символ нашей государственности".

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Он выразил надежду, что все последующие поколения будут уважать государственность Республики Молдова и ее атрибуты и больше никогда не допустят осквернения государственных символов.

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Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и здание парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

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В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями президента страны Игоря Додон и лидера Турции Реджепа Эрдогана и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.