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Сейсмограф в работе, архивное фото.

Пока вы работали: землетрясение, ЧП и расследование пожара в Брэтулень

© Fotolia / Petrovich12
Общество
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Самые яркие, драматические и резонансные события среды - в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Ура, экватор! Середина недели уже пройдена. Это радует. Но вот сама среда, 19 декабря 2018 года, выдалась той еще! Одни потрясения, да ЧП случались. Но жизнь все-равно прекрасна, хотя и бывает жестокой, о чем свидетельствует эта подборка фактов. 

Второе подряд землетрясение после почти целой недели тишины произошло в регионе Вранча в Румынии. Толчки были зафиксированы в 15.25 по местному времени, их амплитуда составила 3,3 балла по шкале Рихтера. 

Transfăgărășan
© Sputnik / Rodion Proca
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Землетрясение произошло на глубине 131 километр, сообщает Национальный институт исследования и развития физики земли Румынии.

Еще одно землетрясение, магнитудой 3,1 балла, произошло накануне, в ночь со вторника на среду в узде Бузэу, на глубине 106 км.

Самое сильное землетрясение в 2018 году произошло 28 октября в сейсмической зоне Вранча с магнитудой 5,8 балла.

В Тирасполе пострадали три сестры — девочки опрокинули на себя кастрюлю

Три девочки в возрасте 13 лет, трех лет и одного года и восьми месяцев обварились кипятком в Тирасполе. Пострадавшие дети доставлены в Республиканский центр матери и ребёнка.

Инцидент произошел около десяти часов вечера, сообщают приднестровские правоохранители. Дети получили ожоги рук и ног разной степени тяжести.

По предварительным данным, мать девочек оставила на плите кипящую кастрюлю без присмотра, выйдя из кухни, чтобы ответить на телефон. Одна из девочек попыталась открыть дверцу духового шкафа. В результате опрокинулась кастрюля, которая стояла на плите. Мать немедленно вызвала "скорую помощь".

Жизни пострадавших детей ничего не угрожает, ведется расследование.

Названы возможные причины страшной трагедии в селе Брэтулень

Названы три основных версии возгорания в селе Брэтулень Ниспоренского района, которое закончилось трагедией — в огне пожара погибла вся семья.

Пожарный на месте ЧП. Архивное фото
CC0 / Pixabay / skeeze
Сгорели заживо в собственном доме: названы версии пожара в Ниспоренах

Напомним, что пожар произошел во вторник утром. Пожарных вызвали соседи, когда заметили, что в доме полыхает огонь. Однако к тому времени семья, проживающая в доме, уже погибла. Из сгоревшего дома спасатели извлекли тела 40-летнего хозяина дома, его 29-летней жены и их шестилетнего ребенка.

По мнению экспертов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это не был поджог и возгорание произошло по одной из основных причин: неправильное обращение с печью, короткое замыкание или неосторожность при курении. На месте пожара продолжают работать специалисты.

Куда же без дефицита в наше время!

Давайте, все-таки, не завершать этот день на печальной ноте. Подумаем о будущем. А там - одни кисельные берега и молочные реки, судя по принятому в Кишиневе городскому бюджету на 2019 год. Согласно документу, доход города составит около 3,8 млрд леев. Расходы, правда, подкачали - 4,2 млрд. Так что в новый год войдем с самым популярным советским словом "дефицит"!  Но советники обещают внести поправки до апреля. А там, глядишь, и недостающие деньги найдутся.

Сказка для малышей

Теперь точно позитивная информация.В Кишиневском международном аэропорту устроили новогоднюю сказку для малышей.

Ребят угощали сладостями, вручали подарки, увлекали  интересными конкурсами, организованными аниматорами. Одним словом, дети провели этот день с огромной пользой. Если не верите, посмотрите это видео>>>>

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