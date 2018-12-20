Судьба молдавских больниц: что произойдет с ними после реформы

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Реформа больниц в Молдове не предполагает закрытие медучреждений, а их реструктуризацию, заявила в интервью Sputnik министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Силвия Раду.

© Sputnik / Igor Zarembo Кошмар в больницах Кишинева: Минздрав сделал заявление

По ее словам, реформа больниц, которая очень долго откладывалась, необходима республике. "Сейчас в стране есть совершенно пустые больницы. Тысячи квадратных метров не используются, а публичные деньги уходят на их содержание. В этом смысле можно сэкономить миллионы леев путем реструктуризации, которую мы предлагаем", - сказала Раду.

Она отметила, что в Молдове есть больницы, в которых практически нет пациентов.

"К примеру, есть больница, в которой роды принимаются всего 40 раз в год при стандарте минимум в 200 – это согласно нормам ВОЗ. Врач, который принимает роды менее 200 раз в год, теряет квалификацию и ставит под угрозу жизнь и матери, и ребенка. Это недопустимо", - сказала Раду.

Что творится в больницах Кишинева: как врачи-рвачи зарабатывают на детях>>>

Министр рассказала, что в рамках проекта "Новая жизнь" (подарки для новорожденных) выяснилось, что многие мамы отказывались приезжать в близлежащую больницу, а выбирали для родов районную, потому что там, по их словам, врачи и условия лучше. И это не совсем правильный подход, считает глава Минздрава.

"Реформа больниц не предполагает их закрытие, а реструктуризацию, чтобы врачи не теряли квалификацию, пациенты получали качественные услуги, а площади, которые сейчас простаивают, использовались в интересах общества", - сказала Раду.

В качестве примера министр привела паллиативные услуги и гериатрию (частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней пожилого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей). "Паллиативные услуги и гериатрия так необходимы абсолютно во всех районах республики, потому что у нас большой процент людей пожилого возраста и им необходима такая помощь", - добавила она.

Как пояснила собеседница, сэкономленные в результате реформы деньги можно направить на развитие системы здравоохранения - покупку медоборудования, качественные услуги и даже на зарплату врачам.

Она рассказала о проекте реформы больниц, который разработал Минздрав несколько лет назад, отметив, что в подготовке этого документа принимали участие эксперты Всемирного банка при поддержке Германии. "Этот документ ляжет в основу реформы, которую мы предлагаем. Сейчас проводится анализ имеющихся у нас статистических данных, включая бюджеты больниц, нужды, которые существуют в республике с точки зрения оказания медицинских услуг в стационаре", - сказала Раду.

Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева>>>

По ее словам, в планах Минздрава, чтобы больницы в будущем стали современными и смогли предоставлять весь спектр услуг, в которых нуждаются пациенты. Реформа предполагает покрытие по максимуму потребностей населения в медуслугах, закупку нового оборудования и повышение подготовки врачей.

"Иногда пациентам приходится уезжать за границу, чтобы сделать там операцию, потому что здесь нет возможности. Эта реформа предполагает обеспечение на 100% потребностей пациентов", - заключила Раду.