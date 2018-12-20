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Медицинский полис

Заплатят все: власти намерены обязать каждого жителя Молдовы купить полис

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Минздраве рассказали, как будут искать тех, кто не покупает полис обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено всерьез взяться за граждан, которые не покупают полис обязательного медицинского страхования. Речь идет о людях, из чьей ежемесячной зарплаты не делаются регулярные отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующий проект закона был утвержден кабинетом министров на очередном заседании в среду.

Visita médica
© Flickr/ Alex Proimos
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Почему платить обязаны все

Согласно законодательству, каждый гражданин Молдовы должен участвовать в государственной системе медицинского страхования. Иными словами, покупка полиса в индивидуальном порядке всегда являлась обязательной для тех, кто не получает официальную зарплату. Ответственные структуры периодически выявляли неплательщиков и требовали через суд, чтобы они купили полис. В 2014 году в Молдове даже произошел курьезный случай - житель села Ермоклия района Штефан-Водэ по причине отсутствия этого документа был арестован на 25 дней. Последние законодательные поправки, принятые к 2019 году, предусматривают отмену полиса в бумажном виде. Однако обязанность делать взносы в кассу медицинского страхования никто не отменял. Более того, Минздрав намерен тщательнее выявлять "уклонистов".

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Как будут искать неплательщиков

Профильное министерство намерено наладить связи с другими госструктурами, в которые стекаются данные о гражданах Молдовы. Таким образом, через Агентство публичных услуг будут искать информацию о владельцах земельных участков. Через налоговую службу найдут обладателей предпринимательских патентов, физических лиц, которые сдают в аренду транспорт, помещения и оборудование.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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Министерство юстиции, в свою очередь, поможет выявить нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей и переводчиков, которые не удосужились сделать взнос в общую систему медицинского страхования. К общему делу подключат и Пограничную полицию. Она определит тех, кто находится в стране минимум 183 дня в течение одного года. Не избегут перечисления обязательных взносов даже иностранцы, получившие вид на жительство в Молдове или приехавшие с гуманитарной и религиозной миссией.

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Новый регламент

Чтобы внедрить новшества в законодательное поле, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало новый Регламент о присвоении и отмене статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования. Он предусматривает, что каждому гражданину Молдовы будет присвоен свой номер обязательного медицинского страхования. В результате, будет осуществлен учет всех физических лиц, даже тех, кто не имеет государственного идентификационного номера (IDNP). Граждане, обязанные застраховаться в индивидуальном порядке, должны будут оплатить положенную сумму в течение 30 дней. Кроме прочего, регламент предусматривает упрощенную процедуру отчетности по электронным каналам между экономическими агентами и учреждениями, ответственными за учет застрахованных лиц.

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