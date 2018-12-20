Тарифы на некоторые медицинские услуги в Молдове пересмотрят

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Тарифы на ряд медико-санитарных услуг власти Молдовы планируют понизить. Своеобразный список состоит из 221 наименования. Решение принято правительством республики.
"Новые положения позволят пациентам воспользоваться более качественными услугами по низким ценам", - отметили в кабмине.
Такие меры, как пояснили в правительстве, стали возможными в результате сокращения в 2017 году расходов медико-санитарных учреждений на закупку медикаментов и расходных материалов, которые приобрели через Центр публичных закупок.
Наряду с этим, постановление правительства предусматривает установку тарифов на 135 новых услуг. Их введение расширит спектр оказываемых медуслуг и позволит медико-санитарным учреждениям эффективно отвечать на нужды пациентов.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте правительства.
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С февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на другие — максимум в 30 раз. Тогда подобное решение подверглось резкой критике в обществе. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия Руксанде Главан, занимавшей на тот момент пост министра здравоохранения, однако тогда депутаты отклонили инициативу.
Против повышения тарифов на медицинские услуги выступили и правозащитники. Затем 6 апреля 2017-го законодатели большинством голосов проголосовали за то, чтобы отправить кабмину на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг. Это было сделано для того, чтобы тарифы стали более доступными для населения республики.
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