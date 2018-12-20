КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Торгово-промышленная палата Молдовы провела в среду пресс-конференцию, представив детали XVIII национальной выставки "Сделано в Молдове - 2019". В ходе мероприятия глава ведомства Сергей Харя также отметил работу СМИ республики, в частности, агентства и радио Sputnik.
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Чиновник обратил внимание на активное участие прессы в развитии и продвижении деятельности Торгово-промышленной палаты. Таким образом, глава ТПП выразил Sputnik благодарность за оперативность и проделанную работу и вручил диплом в знак признательности за открытость и сотрудничество.
- Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik© Sputnik / Cristina Baș
- Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik© Sputnik / Miroslav Rotari
- Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik© Sputnik / Cristina Baș
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