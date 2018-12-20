Диплом за заслуги представлен журналистам агентства и радио Sputnik Молдова за активное участие в мероприятиях, организованных Торгово-промышленной палатой (ТПП) страны на протяжении 2018 года.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Торгово-промышленная палата Молдовы провела в среду пресс-конференцию, представив детали XVIII национальной выставки "Сделано в Молдове - 2019". В ходе мероприятия глава ведомства Сергей Харя также отметил работу СМИ республики, в частности, агентства и радио Sputnik.

Двое журналистов Sputnik Молдова награждены Департаментом войск карабинеров>>>

Чиновник обратил внимание на активное участие прессы в развитии и продвижении деятельности Торгово-промышленной палаты. Таким образом, глава ТПП выразил Sputnik благодарность за оперативность и проделанную работу и вручил диплом в знак признательности за открытость и сотрудничество.

Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik © Sputnik / Cristina Baș

Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik © Sputnik / Miroslav Rotari

Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik © Sputnik / Cristina Baș 1 / 3 © Sputnik / Cristina Baș Торгово-промышленная палата Молдовы отметила работу журналистов Sputnik

Читайте также: