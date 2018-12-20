Пресс-конференция президента Молдовы: о чем будет говорить Додон

Глава республики готов ответить на все вопросы в рамках большой пресс-конференции по итогам двух лет президентства.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон проведет в четверг большую пресс-конференцию, в ходе которой представит отчет о своей деятельности на посту главы республики за два года мандата.

"Отвечу на все заданные вопросы", - отметил Додон на своей странице в Facebook.

Мероприятие намечено на 17.15 в здании администрации Республики Молдова, которое было открыто в октябре этого года после ремонта.

Весной 2009 года во время погромов в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и здание парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

Додон и Эрдоган открыли обновленное здание администрации президента>>>

В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями президента страны Игоря Додон и лидера Турции Реджепа Эрдогана и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.