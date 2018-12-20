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Виталий Игнатьев, архивное фото.

Игнатьев: для многих автомобилистов Приднестровья передвижение ограничено

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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О плюсах и минусах выдачи приднестровским атомобистам нейтральных номеров рассказал корреспонденту Sputnik глава внешнеполитического ведомства Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Механизм регистрации нейтральных номеров для автотранспортных средств, получение которых позволяет приднестровцам перемещаться по международным трассам, не решает в полной мере проблему автомобилистов Приднестровья.

"Даже если пункты регистрации автотранспортных средств будут работать на протяжении десяти лет ежедневно, все равно все автомобилисты не смогут быть охвачены этим механизмом. Это значит, что свобода передвижения в настоящее время для подавляющего большинства приднестровцев ограничена", - прокомментировал ситуацию глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
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По его словам, услуга получения нейтральных номеров в Приднестровье очень востребована.

"Этот механизм - шаг вперед, он создает возможность для того, чтобы люди реализовывали свое неотъемлемой право, и сегодня он работает в стабильном режиме. Но объективно попасть в этот механизм достаточно сложно – большие очереди", - отметил Игнатьев.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства, приднестровская сторона намеревается решать проблемы частями, переходя от наиболее простых вопросов к более сложным.

"Мы продолжим диалог с Кишиневом, с нашими партнерами для того, чтобы убрать те ограничения, которые существуют по передвижению приднестровского автотранспорта и которые в итоге привели к решению проблемы в таком частичном формате, когда необходимо получение нейтрального номера", - подчеркнул он.

Пункты регистрации автотранспортных средств открылись в Приднестровье 1 сентября 2018 года. Всего их на территории региона два - в Рыбнице и Тирасполе. Получение нейтральных номерных знаков является абсолютно добровольным.

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Теги:
ограничения, автомобилисты, Игнатьев, Приднестровье
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