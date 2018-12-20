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Работа государственной аптеки, архивное фото.

Насколько медикаменты, ввозимые в Приднестровье, соответствуют законам Молдовы

© Sputnik / Vitaly Ankov
Общество
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Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья прокомментировал ситуацию с импортом в регион лекарственных препаратов.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Реестры лекарственных препаратов правого и левого берега Днестра сильно отличаются, и если будет применяться законодательство Молдовы, то в приднестровский регион не смогут попасть две трети из ныне импортируемых медикаментов. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"В настоящее время мы ведем диалог на уровне экспертов, включая специалистов в сфере фармацевтической деятельности. И однозначно можем говорить о том, что у нас несовпадение по реестрам порядка 70 процентов", - отметил он.

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Как пояснил Игнатьев, загвоздка - в различиях концепции выстраивания реестров лекарственных препаратов, и с учетом этого факта решать проблему механически достаточно сложно.

"Необходимо прорабатывать вопрос либо включения этих лекарственных препаратов в молдавский реестр, либо формирования условий, при которых сохранится тот режим, который сегодня существует, и не создавать дополнительных препятствий", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, в случае, если на территорию Приднестровья не смогут завозить хотя бы 1% из ныне импортируемых в регион медикаментов из-за несовпадения реестров, это станет угрозой для здоровья и жизни людей.

"Понятно, что если врачами назначены препараты и люди их принимают, то с завтрашнего дня невозможность использования прописанного лекарства может привести к негативным последствиям, которые отразятся на здоровье. Этого допустить нельзя", - заявил Игнатьев.

По его словам, сегодня приднестровская и молдавская сторона ведут диалог по решению вопроса.

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"Пришли к тому, что в реестрах есть различия. Как решать этот вопрос, специалисты знают. Приднестровье представило свои предложения. Надеюсь, что молдавская сторона отнесется к этой проблеме с пониманием ее гуманитарного характера", - сказал Игнатьев.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что проблема в импорте лекарственных препаратов не ограничивается лишь существенным отличием фармацевтической номенклатуры.

"На обоих берегах Днестра не просто разные реестры лекарственных препаратов, но и различные системы, в том числе налогообложения – в Приднестровье нет НДС", - пояснил он.

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