И швец, и жнец, и на дуде игрец: в Молдове признали законным детский труд

Юристы поставили точку в долгих судебных разбирательствах: по решению Апелляционной палаты Комрата работа на полях не противоречит закону о правах ребенка, который разрешает детям работать с 14 лет.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Детский труд в нашей стране признан законным. Апелляционная палата Комрата отменила решение суда первой инстанции о незаконности привлечения школьников к работам на полях в 2017 году. Об этом сообщил сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на документ официального портала Народного собрания Гагаузии (НСГ).

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В 2017 году депутаты НСГ разрешили сельхозпредприятиям выводить школьников 8-11 классов на работу по уборке урожая на срок до двух недель. Предприятия были обязаны подписать контракты с учебными заведениями, создать для детей необходимые условия труда, определить расценки и сроки оплаты, организовать питание и перевозку школьников.

По мнению суда, "в условиях развития Республики Молдова как аграрного государства, органы публичного управления не могут ограничивать учащихся в осуществлении трудовой деятельности". Кроме того "родители призваны осуществлять воспитание детей не только за счет теоретических знаний, но и практических навыков" — говорится в сообщении на сайте НСГ.

Однако коллегия суда отметила, что не было получено разрешение родителей на привлечение несовершеннолетних к сельхозработам.

В соответствии с законом "О правах ребенка", в Молдове дети допускаются к посильной трудовой деятельности, совмещаемой с учебой, начиная с 14-летнего возраста, с согласия родителей или лиц, законно их заменяющих. Закон обязывает государственные органы создавать резерв рабочих мест для детей, специальные службы по их трудоустройству.