В Кишиневе появятся новые троллейбусы - горожане в предвкушении

Молдавской столице катастрофически не хватает нового городского транспорта: списанию подлежат порядка 70 старых троллейбусов, уже выработавших свой ресурс, на подходе еще порядка 30 машин, которые "состарятся" в следующем году.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Десять новых троллейбусов молдавско-белорусского производства готовятся к выходу на линию в начале следующего года.

На данном этапе завершается процесс их сборки, рассказали в управлении электротранспорта. Пять троллейбусов будет на автономном ходу, еще пять - классические, которые питаются от контактной сети. Это очень хорошая новость для жителей столицы, которым изрядно надоело ездить по городу на потрепанных троллейбусах.

Сначала обкатка, потом - работа

Тестирование новых троллейбусов планируется на январь следующего года: специалисты проверят работу аккумуляторных батарей, балансировочных блоков, систем управления двигателем и другие элементы.

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"Тестовый режим подразумевает обкатку на различных режимах и на различных маршрутах, независимо от погодных условий. Тестируем их порядка 300-500 километров. Если все системы работают нормально, значит, мы завершаем тестирование и вводим машину в эксплуатацию", - рассказал технический директор управления электротранспорта Геннадий Задесенец.

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Троллейбусы на автономном ходу смогут преодолевать до 30 километров без контактных линий. Пока еще неизвестно, по каким маршрутам выпустят новый транспорт.

Экономия очевидна

Производитель дает гарантию на работу автономных троллейбусов на 10 лет, но при условии правильной эксплуатации, то есть корректной зарядки и разрядки батареи и своевременного обслуживания.

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В управлении отмечают: двух-трех лет достаточно, чтобы новый вид транспорта оправдал себя с экономической точки зрения. Строительство контактных кабельных сетей с тяговыми станциями будет стоить гораздо дороже. Один километр обходится в 5-6 миллионов леев.

"Если взять маршрут до аэропорта, то расстояние в один конец выходит около 10 километров. Значит, строительство сетей обошлось бы не менее 60 миллионов леев. А троллейбус с автономным ходом стоит 220 тысяч евро. Таким образом, экономия очевидна", - пояснил Геннадий Задесенец.

Собеседник также отметил, что многие производители транспорта в последнее время переходят на выпуск моделей на автономном ходу.

Сколько еще новых троллейбусов нужно Кишиневу

В управлении электротранспорта Кишинева находится 370 троллейбусов.

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По словам эксперта, некоторые из них уже пора списывать.

"Ситуация такова: на сегодняшний день надо списать порядка 70 машин, которые выработали свой ресурс. На подходе еще порядка 30 машин, которые в следующем году нельзя будет эксплуатировать, им необходима замена, - пояснил специалист.

Управление электротранспорта Кишинева пока не может назвать объем денежных средств, который будет потрачен в следующем году на обновление столичного троллейбусного парка. Однако, по словам технического директора ведомства, этот вопрос находится в разработке.

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