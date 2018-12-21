Тысячи граждан Молдовы получат денежную помощь к праздникам

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Еще более 60 тысяч граждан Молдовы получат материальную помощь в размере 600 леев к зимним праздникам. Речь идет о тех людях, кому перечисляют социальные выплаты в размере менее двух тысяч леев.
"Такую помощь уже получили 540 тысяч человек. Поступления в бюджет, стабильная экономика и прогнозы на 2019 год позволили нам расширить список получателей помощи в 600 леев", - сказал премьер Павел Филип.
Так как парламент не может принимать органические законы, то членам правительства пришлось взять на себя ответственность за этот законопроект.
Денежную помощь перечислят получателям в ближайшее время.
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Кто претендует на помощь властей
- Лица пенсионного возраста, но не имеющие непрерывного стажа, или те, кто не мог документально доказать, что работал, и получающие выплату в размере нескольких сотен леев;
- Граждане, получающие выплаты по состоянию здоровья: ограничение возможностей (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней); ограничение возможностей с детства (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней); ограничение возможностей до 18 лет (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней);
- Лица, получающие выплаты по потере кормильца.