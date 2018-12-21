В Молдове введут налог на усы, лапы и хвосты

Налог на содержание домашнего животного: сколько надо платить, предусмотрены ли льготы и кому, а также как будут выявлять злостных неплательщиков. Sputnik узнал подробности проекта, который готовят власти Кишинева.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik, Елена Комолова. Налог на содержание домашних питомцев, обязательная регистрация и чипирование животного - все это вызвало неоднозначную реакцию в молднете. Проект регламента по содержанию домашних животных в молдавской столице находится пока на стадии публичных обсуждений. Sputnik узнал все об этой инициативе.

Сколько надо будет платить?

Предлагается, чтобы налог на нестерилизованную кошку составил 300 леев, а на нестерилизованную собаку – 500 леев в год. Окончательную сумму налога определит муниципальный совет. © Sputnik / Ekaterina Tchesnokova Официально: в Молдове ввели жесткое наказание для живодеров Если человек стерилизовал животное и зарегистрировал его официально, то он на три года освобождается от уплаты налога. По истечении этого срока ему придется платить минимальный налог на содержание питомца. Минимальный налог на собак существует и сейчас. Его размер составляет порядка 4-6 леев в месяц. Но платят его далеко не все собачники, а всего порядка тысячи человек во всем Кишиневе. Возможно, минимальную ставку повысят до 10 леев за собаку, а для кошек - до 5 леев. Минимальный налог будут платить и владельцы породистых животных и стерилизованных беспородных питомцев/метисов. Гражданам, занимающимся коммерческим разведением, придется платить другой налог, размер которого установит примэрия. Сумма окажется выше.

Разработчики нового регламента считают, благодаря базе данных животных и их обязательной регистрации будет более налаженная система, и не получится, что кто-то честный платит, а кто-то - нет.

Льготы на стерилизацию

Если человек не хочет платить повышенный налог, он может стерилизовать животное, рассказал Sputnik автор проекта, зоозащитник и глава OA "Гуманное сообщество" Карл Луганов.

"Власти могут предложить хозяину льготную программу стерилизации животного. В некоторых случаях предлагается 50-процентная скидка, а, к примеру, для пенсионеров – бесплатно, так как мы понимаем, что при их доходах это дорого", - сказал собеседник.

А вот по поводу минимального налога для пенсионеров разработчик документа отметил, что здесь должна быть золотая середина. "Концлагеря животных" в квартирах недопустимы. Поэтому предлагается, чтобы до трех питомцев пенсионеры содержали бесплатно, а свыше трех – с оплатой минимального налога.

© Sputnik / Валерий Мельников В Кишиневе хотят ограничить число домашних питомцев

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Важно для тех, кто хочет помочь животным

Как пояснил автор проекта, от налогов будут освобождены кураторы, которые приглядывают за уличными животными и ищут им дом, забирая на передержку.

"Таким гражданам придется подписать в управлении по животным в примэрии соглашение о том, что они обязуются ответственно и хорошо обращаться с животным, следить за ним, а также содержать свой дом в чистоте, чтобы соседи не жаловались", - сказал Луганов.

При таком договоре человек становится волонтером и может содержать, к примеру, 10 кошек. И с него не будет удерживаться налог. Все потому, как уверяет автор проекта, что такие волонтеры помогают городу, находя животным новый дом.

Как будут выявлять неплательщиков?

Любопытно, как столичные власти будут выявлять тех, кто попытается обойти закон и избежать уплаты налога.

"Понятно, что чего-то не будет сразу. В первую очередь, мы рассчитываем, что люди будут это делать добровольно. Благодаря какой-то соцрекламе станем призывать жителей к сознательности. А затем уже будет контроль. Так, полицейский может подойти к человеку с собакой и попросить документы на питомца, чтобы проверить их", - сказал собеседник.

У собаки должен быть обязательно жетон с номером чипа, который вживлен в питомца. Таким образом, визуально станет понятно, зарегистрировано животное официально или нет. А вот с кошками будет сложнее. И тут власти надеются на помощь общественности. Для котов наличие жетона необязательно, но необходимо, чтобы не было лишних вопросов.

Не налогом единым...

При разработке нового регламента налог не был основным моментом, и никто не пытается на этом обогатиться, считает Луганов.

По его словам, очень часто владельцы беспородных питомцев их не стерилизуют, а постоянно появляющееся потомство выбрасывают на улицу.

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К слову, помимо налога на животных регламент предусматривает и другие важные новшества. К примеру, бездомные животные будут стерилизоваться и возвращаться обратно, если они не агрессивны. Также планируется создать общественный контроль над деятельностью предприятия "Кишиневский некрополь животных".

"Главная идея проекта – создать базу, систему, чтобы регулировать численность животных в городе, чтобы домашних питомцев не выбрасывали, чтобы по улицам не бродили стаи собак, чтобы все это контролировалось", - отметил Луганов.

А теперь о штрафах

В Кодексе о правонарушениях Молдовы уже прописана статья "Нарушение правил содержания собак, кошек и других животных".

В пункте первом этой статьи указано, что за "нарушение утвержденных решением органа местного публичного управления запретов или правил содержания собак, кошек и других животных" грозит предупреждение или штраф для физлиц от 3 до 6 условных единиц (150-300 леев), а для юрлиц - 12 до 24 у.е. (600-1200 леев). Сумма окажется вдвое меньше, если заплатить ее в течение 72 часов.

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За выгул собак или других животных в общественных местах с нарушением правил, утвержденных решением органа местного публичного управления, грозит штраф от 6 до 12 у.е. (300-600 леев).

Как рассказал Луганов, должна появиться новая статья о введении ответственности за выброс на улицу. "Если человек выбрасывает питомца, ему придется заплатить две тысяч леев в виде штрафа", - отметил он.

Ранее в Молдове вступило в силу наказание за жесткое обращение с животными. Подробнее об этом можно узнать здесь. И, к слову, в начале декабря в республике впервые задержали двоих молодых людей, которые жестоко расправились с собакой.