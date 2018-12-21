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Полиция

В полиции рассказали, как будет обеспечен порядок в зимние праздники

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В полиции озвучили шесть основных рекомендаций, которые крайне важно соблюдать в период всенародных гуляний.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. В дни новогодних праздников по всей Молдове общественный порядок будут обеспечивать более четырех тысяч сотрудников полиции, так как количество правонарушений в такие дни возрастает. Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции в пятницу. 

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рекомендации водителям и пешеходам

Особые меры контроля ситуации на дорогах предпримет Национальный инспекторат по патрулированию, где водителям настоятельно рекомендуют:

– соблюдать скоростной режим;

– не садиться за руль в состоянии опьянения;

– соблюдать безопасную дистанцию.

В праздничные дни на дорогах страны будут дежурить патрули, оснащенные приборами измерения скорости.

Пешеходам советуют ходить лишь по тротуару и пересекать проезжую часть только по переходам. 

Зимний отдых
© Sputnik / Максим Богодвид
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Национальный инспекторат по патрулированию призывает родителей следить за детьми на протяжении всего периода зимних каникул.

Алкоголь и петарды

В дни новогодних праздников количество ЧП обычно возрастает.

В основном речь идет о правонарушениях, связанных с избыточным употреблением горячительных напитков, принятием алкоголя за рулем, превышением скорости на дорогах, а также о крупных ДТП и бытовых ссорах.

Граждане должны помнить о мерах безопасности при использовании петард, праздничных салютов и другой пиротехники. В экстренных ситуациях нужно немедленно связаться со службой "112".

В прошлые новогодние праздники, с 15 декабря по 15 января, было совершено более 1,7 тысячи краж и около 130 ограблений, среди жертв числятся 49 детей.

Усиленный режим работы на границе 

Традиционно в период праздников количество работников на пунктах пропуска увеличивается в связи с тем, что многие возвращаются домой, а кто-то хочет встретить торжество за границей. 

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
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Ранее Пограничная полиция страны объявила о том, что приняла ряд мер, чтобы упростить процедуру прохождения контроля на госгранице.

При этом, гражданам Молдовы стоит принять во внимание, что назначенная на пятницу инаугурация нового пункта пересечения границы "Паланка" переносится неопределенный срок по просьбе украинской стороны. Детали не сообщаются.

Контрольно-пропускной пункт "Паланка" приостановил свою работу пятого ноября в связи с реконструкцией. Планировалось расширить пропускную способность пункта в два раза для легковых и грузовых автомобилей. Там также появится новая парковка, подведены коммуникации, будут возведены новые здания пунктов пропуска для автомобилистов и пешеходов. Все это время поток машин и пассажиров перенаправляется на расположенный поблизости КПП Тудора. На это во избежание очередей там было увеличено число работников.

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Теги:
Новый год, полиция
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