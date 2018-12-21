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Заседание парламента

Обратный отсчет: через 72 часа молдавские депутаты решат судьбу кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По закону, депутаты могут представить в течение трех суток проект вотума недоверия правительству, которое взяло на себя ответственность за расширение списка получателей денежной помощи.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло к сведению решение правительства взять на себя ответственность за расширение списка получателей денежной помощи к зимним праздникам. Об этом заявил в пятницу на брифинге спикер парламента Андриан Канду.

"Ознакомились с решением правительства. С 15.00 сегодняшнего дня начинаются 72 часа, в течение которых депутаты могут сформулировать вотум недоверия, то есть до обеда понедельника", - сказал Канду.

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Если за трое суток этот вотум недоверия не будет выражен, то изменения, которые под свою ответственность утвердило правительство, вступят в силу.

По закону, резолюцию о выражении вотума недоверия кабмину можно подать, заручившись поддержкой не менее четверти избранных депутатов, то есть 26 парламентариев.

Канду пояснил, если в понедельник, до 15.00, будет представлен проект вотума недоверия, то парламент соберется, чтобы обсудить его. "До тех пор находимся в ожидании", - сказал он.

Конституция республики предусматривает, что правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона.

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Кабмин уходит в отставку, если предложение о выражении вотума недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления той или иной инициативы, принято большинством депутатов.

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Осенне-зимняя сессия парламента Молдовы ХХ созыва завершилась 14 декабря, а мандат высшего законодательного органа истек 30 ноября. Несмотря на это депутаты могут собираться на внеочередную сессию. Парламентариям нынешнего созыва уже нельзя принимать органические законы и менять Конституцию, в их прерогативе - принятие решений и ординарных законов.

Денежная помощь к праздникам

Правительство решило, что еще более 60 тысяч граждан Молдовы получат материальную помощь в 600 леев к зимним праздникам. Речь идет о тех, кому перечисляют социальные выплаты, размером менее двух тысяч леев. Такая единовременная выплата уже перечислена примерно 540 тысячам человек.

Как пояснили в правительстве, поступления в бюджет, стабильная экономика и прогнозы на 2019 год позволили расширить список получателей помощи.

Кто претендует на матпомощь к праздникам

  1. Лица пенсионного возраста, но не имеющие непрерывного стажа, или те, кто не мог документально доказать, что работал, и получающие выплату в размере нескольких сотен леев;
  2. Граждане, получающие выплаты по состоянию здоровья: ограничение возможностей (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней); ограничение возможностей с детства (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней); ограничение возможностей до 18 лет (всех степеней - тяжелой, выраженной, средней);
  3. Лица, получающие выплаты по потере кормильца.

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