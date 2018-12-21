Мошенники атакуют: звонят с иностранных номеров, а со счета улетают деньги

Новый вид мошенничества в Молдове – звонки и SMS с неизвестных иностранных номеров, просьбы перезвонить и снятие денег со счетов: мобильные операторы дают советы своим абонентам, как поступать в такой ситуации.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. В Молдове участились случаи мобильного мошенничества. Граждане республики получают звонки и SMS с незнакомых иностранных номеров со следующим содержанием: "Te rog sună-mă" (Пожалуйста, позвони мне).

Ответить на такой звонок невозможно, потому что просто не успеваешь поднять трубку. А при попытке перезвонить на эти номера со счета абонента могут быть списаны денежные средства или минуты.

"Если поступило SMS подозрительного характера с неизвестного международного номера или уведомление о пропущенном вызове на мобильный телефон, есть риск того, что это финансовая махинация", - сообщили в пресс-службе одного из операторов мобильной связи Молдовы.

Эти схемы, как пояснили в компании, реализуют мошенники, чтобы получить выгоду различными способами.

Поставщики услуг мобильной связи настоятельно советуют игнорировать звонки и SMS с незнакомых международных номеров.