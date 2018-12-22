Что сделали молдавские власти для ветеранов в 2018 году

В Молдове действует план мероприятий "Память.Почет.Уважение", нацеленный на улучшение жизни ветеранов войн и военных конфликтов.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. В течение 2018 года в Молдове власти предприняли ряд попыток для улучшения жизни ветеранов войн, военных конфликтов, вооруженных сил и органов охраны порядка.

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По словам премьер-министра правительства Молдовы Павла Филипа, которого цитирует пресс-служба кабмина, продолжает работать программа "Память.Почет.Уважение", в рамках которой власти находятся в постоянном контакте с руководством ветеранских организаций страны.

Среди того, что удалось сделать к нынешнему моменту:

– вдовам и родителям лиц, награжденных посмертно Орденом Республики и Орденом Штефана Великого, выплачивается по 500 леев и в плюс к этому по 1000 леев в год, дополнительно вдовам ежемесячно выплачивается по 250 леев, а родителям – по 500 леев;

– за лечение ветеранов войн ответственна Клиническая больница Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты;

– возросло число ветеранов, которые лечатся в Республиканском экспериментальном центре ортопедии, протезирования и реабилитации;

– увеличена пенсия инвалидам войны из числа военнослужащих и резервистов, теперь она составляет 1,5, 2,5 и 3,5 тысячи леев в зависимости от группы инвалидности;

– на следующей неделе 335 военнослужащих получат новое социальное жилье.

"Сегодня надбавки ветеранам войн составляют 100 леев, мы постараемся их увеличить, а также предоставить возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом или выплачивать компенсации тем, кто по каким-то причинам не прибегает к этой услуге", - сказал Павел Филип.