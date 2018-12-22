Вопреки "оптимизации" - как под Кишиневом спасли школу и детсад

Примэрия села Крузешты объединила гимназию и детский сад в один образовательный центр, чтобы "оптимизация", затеянная Минобразованием, не коснулась ни того, ни другого: что из этого вышло - в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Под Кишиневом, в селе Крузешты, местные власти решили пойти наперекор "отпимизации" и спасли родную гимназию от закрытия.

© Sputnik / Николай Хижняк Почему в Молдове не внедрили программу "Яблоко для ученика"

Когда умирает школа, – именно школа, а не храм или дом культуры, – умирает и село. Вот и решила местная примэрия объединить гимназию и детский сад в один образовательный центр, чтобы "оптимизация" не коснулась ни того, ни другого.

"На самом деле, ситуация была действительно критичной. Садик располагался в двух старых зданиях, где не было вообще элементарных условий. Все отапливалось углем в печах, но все равно зимой было невыносимо холодно. А здание гимназии – большое, и места там стало больше из-за снижения числа учащихся", - рассказала корреспонденту Sputnik примар Крузешт Виолета Круду.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Объем материального поощрения молодым педагогам Молдовы возрос почти втрое

По ее словам – решение было одно, объединить оба учреждения. Администрация разработала проект, и теперь на первом этаже здания – детский сад, а на втором занимаются гимназисты. Для переоснащения объекта потребовалось два миллиона леев, которые выделил Фонд социальных инвестиций Молдовы, аналогичная структура Кишинева и местное руководство. К зиме уже заменены батареи.

Теперь в современном здании учебную программу в Крузештах проходят 114 детей, а садик посещают 75 дошкольников. О них заботятся 30 преподавателей, воспитателей и работников вспомогательного персонала.

"Думаю, что наш пример поможет другим селам и коммунам принять правильное решение и помощь детям получить образование дома, и это, в конце концов, снизит уровень миграции", - заключила Круду.