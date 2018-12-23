В Молдове молодых людей не просто учат жизни, а превращают в лидеров

В Молдове на местном уровне реализуются молодежные проект - не без помощи местных властей и иностранных государств, которые также помогают и школам нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Граждане страны должны уметь с юных лет приспосабливаться к непростым условиям нашей действительности, так решили в городе Штефан Водэ, и теперь местный Молодежный фонд занимается подготовкой молодежи.

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Помочь стать человеком

Чем бы ни занимался человек в жизни, какую профессию не выбрал бы, – он должен уметь преподносить свои идеи и эффективно управлять коллективом, решили в Молодежном фонде Штефан Водэ, существующем уже четыре года. Чтобы научить местную молодежь этим качествам, на занятиях учат писать проекты, развивать организаторские способности, быть граждански активными.

В начинания Молодежного фонда вовлечены около 200 юных жителей района.

Помогают в этом Восточно-европейский фонд, правительство Швеции и власти Штефан-водского района. В последнем случае материальная помощь постоянно растет – от 15 тысяч леев в 2014 году до 50 тысяч в 2018 и 100 тысяч леев в будущем году.

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За последние четыре года фонд получил финансирование на 40 малых проектов, 11 из них были реализованы в 2018 году.

"Эти начинания касаются спорта, образования, культурны и общества", - сообщил председатель Штефан-Водского района Николай Молозя.

Новая помощь из-за рубежа

О помощи молдавской молодежи со стороны еще одного государства стало известно на днях. По данным пресс-службы правительства РМ, 140 тысяч евро выделит Болгария за закупку IT-оборудования для школ Тараклийского района.

Договор об этом был подписан 20 декабря. Речь идет о переоснащении кабинетов информатики в 19 учебных заведениях района.

Напомним, Тараклийский район – территория традиционного проживания этнических болгар.