11:46 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Студенты на экзамене

В Молдове молодых людей не просто учат жизни, а превращают в лидеров

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
95 0 0

В Молдове на местном уровне реализуются молодежные проект - не без помощи местных властей и иностранных государств, которые также помогают и школам нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Граждане страны должны уметь с юных лет приспосабливаться к непростым условиям нашей действительности, так решили в городе Штефан Водэ, и теперь местный Молодежный фонд занимается подготовкой молодежи.

1 сентября - День знаний
© Sputnik / Владимир Федоренко
Приднестровским ребятам подарили особенные учебники

Помочь стать человеком

Чем бы ни занимался человек в жизни, какую профессию не выбрал бы, – он должен уметь преподносить свои идеи и эффективно управлять коллективом, решили в Молодежном фонде Штефан Водэ, существующем уже четыре года. Чтобы научить местную молодежь этим качествам, на занятиях учат писать проекты, развивать организаторские способности, быть граждански активными.

В начинания Молодежного фонда вовлечены около 200 юных жителей района.

Помогают в этом Восточно-европейский фонд, правительство Швеции и власти Штефан-водского района. В последнем случае материальная помощь постоянно растет – от 15 тысяч леев в 2014 году до 50 тысяч в 2018 и 100 тысяч леев в будущем году.

Школа.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
Сколько нужно заплатить, чтобы ребенка взяли в столичный детсад или школу

За последние четыре года фонд получил финансирование на 40 малых проектов, 11 из них были реализованы в 2018 году.

"Эти начинания касаются спорта, образования, культурны и общества", - сообщил председатель Штефан-Водского района Николай Молозя.

Новая помощь из-за рубежа

О помощи молдавской молодежи со стороны еще одного государства стало известно на днях. По данным пресс-службы правительства РМ, 140 тысяч евро выделит Болгария за закупку IT-оборудования для школ Тараклийского района.

Договор об этом был подписан 20 декабря. Речь идет о переоснащении кабинетов информатики в 19 учебных заведениях района.

Напомним, Тараклийский район – территория традиционного проживания этнических болгар.

По теме

Румыния – растет отток молодежи – падает экономика
Названа "Молодежная столица" Молдовы в 2019 году
Шарбан: за эту зарплату граждане Молдовы готовы остаться в стране
Бегство взрослых и безработная молодежь - в чем причина?
Теги:
проекты, молодежь, школа
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
За доли секунды до падения отцу удалось поймать в свои руки малыша
Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться