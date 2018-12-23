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Опасности праздников в Молдове - что нужно сделать, чтобы ребенка не украли

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (101)
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Полицейские напомнили гражданам о простых правилах, которые нужно еще более тщательно соблюдать в дни всеобщих торжеств и гуляний.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Приближаются зимние праздники, полиция предупреждает об опасностях, которые могут в эти дни подстерегать не только взрослых, но и детей.

Угон автомобиля
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Органы правопорядка советуют детям:

– не открывать двери в дом незнакомым людям, даже если они скажут, что знают родителей;

– не рассказывать о себе и, уж тем более, не пересылать свои фотографии тем, с кем вы общаетесь в интернете;

– не говорить незнакомым людям, которые звонят по телефону, что вы находитесь дома одни. 

– если вы испытываете страх или вам нужна помощь, нужно позвонить соседям или зайдите к ним; 

– не ходить по улицам в одиночку – только группами;

– на улице следует остерегаться людей, которые не вызывают у вас доверия;

– ходить только по тротуару, а на дорогах, где нет тротуаров, всегда передвигайтесь по левой стороне как можно ближе к краю дороги, чтобы водители, едущие навстречу, хорошо вас видели;

Парковка
© Sputnik / Алексей Даничев
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– если к пешеходному переходу приближается экипаж полиции, спасателей или пожарных, нельзя переходить в этот момент дорогу, даже если горит зеленый цвет. 

Советы родителям: 

– уделять детям больше внимания, обсуждайте с ними вопросы, которые их волнуют; 

– приучить детей уходить только с вашего разрешения и предупреждать о том, куда и с кем они уходят;

– на случай, если ребенок потеряется на улице, следует научить его не искать родителей в одиночку; 

– объяснить вашему ребенку, что нельзя говорить что-либо тем, кто не вызывает доверия;

– нужно научить ребенка говорить "нет" людям, которые под разными предлогами просят пойти с ними;

В случае любой опасности звоните по номеру экстренной помощи 112!

Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (101)

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Теги:
праздники, родители, дети, полиция
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