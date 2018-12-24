Кишинев - город контрастов: видео об органе, львах и бомже

Необычная видеозапись "гуляет" по соцсетям - в самом центре Кишинева живут вместе мужчина и лев.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Пользователь соцсетей с никнеймом "Отто фон Штирлиц" – поистине столь же наблюдателен, как и герой романов Юлиана Семенова.

Он опубликовал видео, на котором можно заметить бедно одетого мужчину, прикорнувшего у подножия одной из двух статуй львов перед входом в здание Органного зала.

Органный зал переживает сегодня период реставрации, и уже сейчас, по крайней мере, с фасада выглядит весьма неплохо. Но и здесь, среди этой "поэзии зодчества", нашлось место для "прозы жизни" – тех, у кого нет своего угла.

"Блеск и Нищета... Кишинев. Средь бела дня", - так озаглавил пользователь эту видеозапись. Что ж, доля правды в этих словах действительно присутствует.