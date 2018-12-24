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Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане, архивное фото.

Эффект ларька - для кого бизнес ценнее памяти об Афганской войне

© Sputnik / Лулишов Соломон
Общество
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Ветераны войны в Афганистане уверены, что монумент воинам-интернационалистам и торговый ларек не должны соседствовать в центре Комрата.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В Молдове бизнес не стоит на месте и осваивает новые горизонты, в том числе и географические, а власти идут ему навстречу, за что честь им и хвала. Но часто оказывается, что для чиновников, ответственных за эти вопросы, важнее интересы конкретного экономического агента, нежели всего общества, исповедующего единые для всех нравственные ценности.

Эта "вечная дилемма" актуальна сегодня и для Комрата, муниципальный совет которого в пятницу, 28 декабря, должен вынести решение о том, будет или нет установлен киоск в сквере в центре города, где стоит памятник воинам-афганцам, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Гагаузии Петр Мавроди.

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По его словам, ранее комратский мунсовет уже рассматривал вопрос законности установки торговой точки в этом сквере, перед зданием педагогического колледжа имени Михаила Чакира. Но тогда из-за ряда нестыковок было принято решение вернуться к этой теме на одном из следующих заседаний.

Строительство приостановлено

Напомним, что в декабре 2018 года в столице гагаузской автономии разгорелся скандал в связи с тем, что один из местных экономических агентов распорядился залить фундамент для капитального строительства – возведения одноэтажного коммерческого пункта.

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Агентство по техническому надзору из Комрата приостановило строительство торговых точек вблизи памятника ветеранам боевых действий в Афганистане.

"Мы не знали, кто строит. Нашли застройщика. Выдали предписание и запретили строительство. Мы отправили письмо и примару города, сообщив о том, что строительство ведется с нарушениями", — рассказал журналистам директор Агентства по техническому надзору "Юг" Борис Новак.

Мнения разделились

Среди мунсоветников Комрата есть сторонники запрета на строительство в сквере ларька. Например, член мунсовета Петр Влах сообщил в соцсетях, что местные власти выдавали разрешение на продление аренды земельного участка для стоящего по соседству цветочного магазина, но речи о строительстве еще одной торговой точки вовсе не было.

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© Sputnik / Николай Костыркин
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В ходе многодневных дискуссий чиновников и простых граждан прозвучало заявление, которое общественность восприняла как… абсолютно непопулярное. Депутат Народного собрания Гагаузии от села Русская Киселия Илья Узун, по данным региональных СМИ, предложил убрать памятник воинам-интернационалистам из центра Комрата и переместить его ближе к часовне, возведенной по инициативе руководства СВВА автономии.

"Это было бы правильно, там (у часовни – ред.) тоже есть памятник афганцам. Может быть, кто-то не согласен с тем, что памятник афганцам установлен именно на этом месте", — сказал Узун.

Мэр проблемы не видит

После того, как местная общественность стала обсуждать информацию о том, что торговая точка предусмотрена для продажи овощей, примар (мэр) Комрата Сергей Анастасов опроверг эти сведения.

"Никто не будет там продавать овощи и фрукты. Это будет лавка, где будут продаваться цветы и сувениры для туристов. Там рядом продаются цветы. А овощи и фрукты у нас уже есть, где продавать. Для этого есть рынок", - сказал Анастасов, которого цитируют гагаузские СМИ.

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Таким образом, он дал понять, что не видит ничего предосудительного в появлении киоска в сквере, де-факто предназначенном для отдыха горожан.

Вложили всю душу

С любыми утверждениями о том, что новый объект якобы не будет портить вид сквера, где установлен памятник участникам войны в Афганистане, категорически не согласен глава СВВА Гагаузии Петр Мавроди. В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал о том, как местные ветераны-афганцы годами занимались и продолжают заниматься благоустройством сквера.

"Все эти цифры у меня в голове – все то, что мы сделали в этом сквере, чтобы людям было здесь хорошо и комфортно. Триста метров бордюра, более 300 метров брусчатки, освещение по всей территории сквера, 18 машин чернозема, газон с устройствами для полива, к которым проведен водопровод. Мы высадили около 50 туй, поставили скамейки, подобных которым в Комрате вообще нет", - сообщил Мавроди.

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По его словам, параллельно велось строительство часовни в память о погибших в Афганистане – единственного на всю Молдову подобного объекта. "Там мы тоже благоустраивали территорию – скамейки, освещение, чернозем для зеленых насаждений", - добавил собеседник.

Он считает, что поползновения к занятию территории сквера торговыми точками – это удар по памяти о сотнях уроженцев Гагаузии, воевавших в составе советского контингента в Афганистане.

Мавроди сообщил, что на данный момент заявления, претензии и другого рода документы с просьбой разобраться в ситуации и не допустить произвола направлены в мунсовет и мэрию Комрата, Национальный орган по неподкупности, Агентство по техническому надзору и местный инспекторат полиции.

Остается добавить, что сегодня в Комрате местная администрация и общество проходят настоящую проверку на память. Чью сторону примут власть предержащие? Будут ли они на стороне людей, которые защищали мирных жителей другого государства, с честью исполнив свой воинский и гражданский долг, или же займут другую позицию?

Так или иначе, считают жители Комрата, захват территорий, считающихся местом памяти о подвиге воинов-афганцев, ведет к деградации нашей общей памяти. Значит, наши дети будут считать, что так можно, и что тогда? Супермаркет на мемориале Великой Отечественной войны?!

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Теги:
Комрат, сквер, памятник, Афганистан, афганцы
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