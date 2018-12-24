14:18 24 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Знак процента в витрине.

Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
262 0 0

Во время зимних праздников большинство банков в Молдове не будут обслуживать своих клиентов, они выработали особый график работы.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Молдове во время зимних каникул молдавские банки будут работать иначе.

"В дни 24, 25 и 31 декабря, а также 1,7 и 8 января 2019 года Национальный банк Молдовы будет закрыт. В таком же графике будут работать и большинство коммерческих банков за исключением некоторых подразделений", - отметили в НБМ.

Валюта. Евро и доллары
© Sputnik / Александр Чипурин
Евро и доллар шокируют: курс валют в Молдове на праздничные дни

Также отмечается, что лицензированные банки не будут производить расчеты в валюте Европейского союза, так как деятельность финансовых учреждений в этом объединении приостановлена на период рождественских праздников.

Как работают молдавские банки:

Victoriabank

В понедельник, 24 декабря, все отделения банка работают до 15.00, а 31 декабря — до 12.00. При этом, филиалы банка, расположенные в отделениях Агентства публичных услуг, 24 и 31 декабря будут работать с 08.00 до 16.00.

Banca Comercială Română

В Кишиневе отделения банка не будут работать 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января. А 26 – 28 декабря и 2 – 4 января подразделения Mobiasbancă работают в облегченном режиме.

"Грошовое дело": почему в общественном транспорте не берут леевые монеты>>>

Eximbank

В понедельник, 24 декабря, филиалы банка не работают. Также Eximbank не будет обслуживать клиентов 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января.

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Comerțbank

В понедельник, 24 декабря, работает только одно отделение банка — на улице Соколень в Кишиневе. А 25, 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января Comerțbank не работает. Кроме того, 2 января банк начнет работать только после 15.00.

MoldovaAgroindbank

Банк не работает 24, 25 и 31 декабря, а также 1, 2, 7 и 8 января.

Moldindconbank

В понедельник, 24 декабря, а также 31 декабря работают лишь некоторые подразделения банка. Тогда как 1, 7 и 8 января объявлены выходными, а во все остальные дни отделения Moldindconbank будут работать в обычном режиме.

Mobiasbancă

Банк не работает в понедельник, 24 декабря, а также 25 и 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Доллару приходит конец: когда "американец" окончательно рухнет

FinComBank

В понедельник, 24 декабря, банк обслуживает клиентов в режиме предпраздничного дня. Во, вторник, 25 декабря — выходной. Не обслуживает своих клиентов FinComBank 31 декабря 1 января. Со 2 января все отделения банка будут работать в обычном режиме.

Energbank

В понедельник, 24 декабря, банк не работает. Выходные дни также —  25 и 31 декабря.

ProCredit Bank

В понедельник, 24 декабря, банк не работает. Также банк не обслуживает своих клиентов 25 и 31 декабря. Во все остальные дни филиалы банка будут работать в обычном режиме.

Национальный банк Молдовы сообщил о введении в обращение новой монеты>>>

Миниканикулы с 22 по 25 декабря в стране закреплены правительством. Связан отдых с Рождеством. Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.

По теме

Возвращение Чинчлея: в Нацбанке рассказали об изменениях в составе
У кого финансы перестанут петь романсы: денежный гороскоп на 2019 год
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Сказочное шествие: в Краснодаре прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Тракторист решил проучить горе-парковщика!
Тракторист решил проучить горе-водителя: что из этого вышло - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться