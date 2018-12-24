Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество

Во время зимних праздников большинство банков в Молдове не будут обслуживать своих клиентов, они выработали особый график работы.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Молдове во время зимних каникул молдавские банки будут работать иначе.

"В дни 24, 25 и 31 декабря, а также 1,7 и 8 января 2019 года Национальный банк Молдовы будет закрыт. В таком же графике будут работать и большинство коммерческих банков за исключением некоторых подразделений", - отметили в НБМ.

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Также отмечается, что лицензированные банки не будут производить расчеты в валюте Европейского союза, так как деятельность финансовых учреждений в этом объединении приостановлена на период рождественских праздников.

Как работают молдавские банки:

Victoriabank

В понедельник, 24 декабря, все отделения банка работают до 15.00, а 31 декабря — до 12.00. При этом, филиалы банка, расположенные в отделениях Агентства публичных услуг, 24 и 31 декабря будут работать с 08.00 до 16.00.

Banca Comercială Română

В Кишиневе отделения банка не будут работать 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января. А 26 – 28 декабря и 2 – 4 января подразделения Mobiasbancă работают в облегченном режиме.

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Eximbank

В понедельник, 24 декабря, филиалы банка не работают. Также Eximbank не будет обслуживать клиентов 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января.

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Comerțbank

В понедельник, 24 декабря, работает только одно отделение банка — на улице Соколень в Кишиневе. А 25, 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января Comerțbank не работает. Кроме того, 2 января банк начнет работать только после 15.00.

MoldovaAgroindbank

Банк не работает 24, 25 и 31 декабря, а также 1, 2, 7 и 8 января.

Moldindconbank

В понедельник, 24 декабря, а также 31 декабря работают лишь некоторые подразделения банка. Тогда как 1, 7 и 8 января объявлены выходными, а во все остальные дни отделения Moldindconbank будут работать в обычном режиме.

Mobiasbancă

Банк не работает в понедельник, 24 декабря, а также 25 и 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

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FinComBank

В понедельник, 24 декабря, банк обслуживает клиентов в режиме предпраздничного дня. Во, вторник, 25 декабря — выходной. Не обслуживает своих клиентов FinComBank 31 декабря 1 января. Со 2 января все отделения банка будут работать в обычном режиме.

Energbank

В понедельник, 24 декабря, банк не работает. Выходные дни также — 25 и 31 декабря.

ProCredit Bank

В понедельник, 24 декабря, банк не работает. Также банк не обслуживает своих клиентов 25 и 31 декабря. Во все остальные дни филиалы банка будут работать в обычном режиме.

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