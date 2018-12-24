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Рождественская ярмарка 2018.

Концерты и другие развлечения: как в Кишиневе отметить Рождество и Новый год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В ожидании чуда: Кишинев готовится к зимним праздникам - топ мест, где в столице можно отметить Рождество.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Только в Молдове Рождество отмечается дважды – по новому и старому стилю, то есть 25 декабря и 7 января. Такие порядки одобрены официально властями - в соответствии с Законом о памятных днях и праздниках.

Атмосфера праздника в Кишиневе царит с 5 декабря, когда зажглись огни на главной елке республики, которая расположилась на площади Великого национального собрания. Практически в каждом районе города есть своя зеленая красавица. Некоторые улицы столицы украшены праздничной иллюминацией. А 15 декабря в Кишиневе открылась рождественская ярмарка.

Но программы празднования Нового года в центре молдавской столицы до сих пор нет на сайте примэрии Кишинева.

Где отметить Рождество

В понедельник, 24 декабря, на главной площади Кишинева пройдет концерт "Din străbuni, din oameni buni". На сцене выступят фольклорные коллективы. Они покажут различные народные обычаи, которые характерны для зимних праздников. Начало представления - в 17.30. А 25 декабря на центральной площади намечен концерт с участием артистов молдавской эстрады. Праздник начнется в 18.00.

Ёлка на площади Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главная елка на центральной площади Кишинева

Рождественская ярмарка

Праздничный городок расположился на улице 31 Августа 1989 года. Каждый здесь может найти развлечение на свой вкус. А еще рождественская ярмарка в Кишиневе – это рай для любителей селфи. Здесь много праздничных декораций, разноцветных огоньков и красивых стендов. Красочные фотографии в таком праздничном антураже гарантированы.

Рождественская ярмарка 2018 ночная съемка новый год/ Târgul de Craciun revelion crăciun
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рождественская ярмарка 2018

Развлечение здесь могут найти и дети, и взрослые. Sputnik составил своеобразный топ развлечений на ярмарке, которые обязательно стоит опробовать.

  1. Колесо обозрения
    Побывать на рождественской ярмарке и не прокатиться на колесе обозрения все равно, что погостить в Молдове и не попробовать нашего вина. Этот аттракцион – новинка для рождественского городка нынешнего сезона. Прокатиться на колесе обозрения стоит из-за роскошного вида, который открывается с высоты в 20 метров. Этот аттракцион расположен в самом начале ярмарки.
    Рождественская ярмарка 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Колесо обозрения на Рождественской ярмарке в Кишиневе
  2. Домик Моша Крэчуна
    Следом за колесом обозрения открывается полянка Моша Крэчуна, где расположен домик молдавского сказочного волшебника. Здесь дети могут пообщаться с Мошем Крэчуном и сфотографироваться с ним на память.
  3. Карусели
    Следом, минуя праздничные декорации, расположились карусели. Фото в сказочных санях и на лошадках, веселые детишки, озорной смех и яркие огоньки – все это про карусели.
  4. Ледовый каток
    Как и в прошлом году рождественскую ярмарку украшает ледовый каток, который стал настоящий центром праздничного городка. Здесь очень много молодежи.
  5. Гастрономические изыски
    Извар рекой, плацинды с начинкой на любой вкус, кырнэцеи и мититеи. Горы сластей – шоколад, конфеты, мармелад, имбирные пряники. Сладкоежкам есть, где разгуляться.
    Рождественская ярмарка 2018
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Рождественская ярмарка 2018
  6. Концертная зона
    Рождественскую атмосферу дополняет праздничная музыка. На территории ярмарки ежедневно проходят концерты звезд молдавской эстрады.
Карта Рождественской ярмарки в Кишиневе
© Photo: Официальный сайт ярмарки
Карта Рождественской ярмарки в Кишиневе

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Теги:
Кишинев, Рождество, Новый год, праздники
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