Концерты и другие развлечения: как в Кишиневе отметить Рождество и Новый год

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Только в Молдове Рождество отмечается дважды – по новому и старому стилю, то есть 25 декабря и 7 января. Такие порядки одобрены официально властями - в соответствии с Законом о памятных днях и праздниках.
Атмосфера праздника в Кишиневе царит с 5 декабря, когда зажглись огни на главной елке республики, которая расположилась на площади Великого национального собрания. Практически в каждом районе города есть своя зеленая красавица. Некоторые улицы столицы украшены праздничной иллюминацией. А 15 декабря в Кишиневе открылась рождественская ярмарка.
Но программы празднования Нового года в центре молдавской столицы до сих пор нет на сайте примэрии Кишинева.
Где отметить Рождество
В понедельник, 24 декабря, на главной площади Кишинева пройдет концерт "Din străbuni, din oameni buni". На сцене выступят фольклорные коллективы. Они покажут различные народные обычаи, которые характерны для зимних праздников. Начало представления - в 17.30. А 25 декабря на центральной площади намечен концерт с участием артистов молдавской эстрады. Праздник начнется в 18.00.
Рождественская ярмарка
Праздничный городок расположился на улице 31 Августа 1989 года. Каждый здесь может найти развлечение на свой вкус. А еще рождественская ярмарка в Кишиневе – это рай для любителей селфи. Здесь много праздничных декораций, разноцветных огоньков и красивых стендов. Красочные фотографии в таком праздничном антураже гарантированы.
Развлечение здесь могут найти и дети, и взрослые. Sputnik составил своеобразный топ развлечений на ярмарке, которые обязательно стоит опробовать.
- Колесо обозрения
Побывать на рождественской ярмарке и не прокатиться на колесе обозрения все равно, что погостить в Молдове и не попробовать нашего вина. Этот аттракцион – новинка для рождественского городка нынешнего сезона. Прокатиться на колесе обозрения стоит из-за роскошного вида, который открывается с высоты в 20 метров. Этот аттракцион расположен в самом начале ярмарки.
© Sputnik / Miroslav RotariКолесо обозрения на Рождественской ярмарке в Кишиневе
- Домик Моша Крэчуна
Следом за колесом обозрения открывается полянка Моша Крэчуна, где расположен домик молдавского сказочного волшебника. Здесь дети могут пообщаться с Мошем Крэчуном и сфотографироваться с ним на память.
- Карусели
Следом, минуя праздничные декорации, расположились карусели. Фото в сказочных санях и на лошадках, веселые детишки, озорной смех и яркие огоньки – все это про карусели.
- Ледовый каток
Как и в прошлом году рождественскую ярмарку украшает ледовый каток, который стал настоящий центром праздничного городка. Здесь очень много молодежи.
- Гастрономические изыски
Извар рекой, плацинды с начинкой на любой вкус, кырнэцеи и мититеи. Горы сластей – шоколад, конфеты, мармелад, имбирные пряники. Сладкоежкам есть, где разгуляться.
© Sputnik / Miroslav RotariРождественская ярмарка 2018
- Концертная зона
Рождественскую атмосферу дополняет праздничная музыка. На территории ярмарки ежедневно проходят концерты звезд молдавской эстрады.