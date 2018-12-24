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Рождественская ярмарка 2018

Полиция предупреждает: какие риски поджидают жителей Молдовы на праздники

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сотрудники правоохранительных органов дали рекомендации на период зимних праздников, рассказав о том, как не стать жертвой воров, как избежать ДТП и трагедий в эти дни.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Рождество и Новый год – время встреч с близкими и друзьями. Зимние праздники - повод для того, чтобы сходить в гости или отправиться в путешествие. Как насладиться отдыхом, оставаться в хорошем настроении и не переживать за то, что праздники могут быть чем-то омрачены? Об этом рассказали в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Храните деньги в…

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что надо быть аккуратнее во время покупок в многолюдных местах.

Не стоит хранить деньги, документы, ключи от дома или автомобиля в одном месте - кошельке, кармане, сумке. В полиции подчеркнули, что лучше хранить сбережения в сумке, кошельке или потайном кармане, а не в пакете для покупок или кармане брюк.

"Ценные вещи (мобильные телефоны, ноутбуки и сумки - ред.), оставшиеся в машине, могут стать "подарками" для воров. Никогда не оставляйте в автомобиле деньги и документы", - отметили в инспекторате.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Мой дом - моя крепость

Уезжая из квартиры вне зависимости от сроков, на которые приходится покинуть жилище, стоит следовать нескольким советам полиции.

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"Попросите кого-то из соседей, кому доверяете, следить за вашим домом и сообщить в полицию, если заметят подозрительных людей, которые пытаются открыть двери", - сообщили в инспекторате.

Сообщать о своем отъезде из дома лучше только самым близким и проверенным лицам. Уходя из квартиры, необходимо проверить, закрыты ли все окна и двери. Ценные вещи лучше не оставлять в доме или хорошо спрятать.

Не злоупотребляйте алкоголем

Сотрудники правоохранительных органов настойчиво рекомендуют не злоупотреблять спиртными напитками в период праздников.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Не позволяйте алкоголю испортить отдых. Помимо конфликтов вы можете стать жертвами различных преступлений. Выпили – пусть сядет за руль кто-то трезвый. Дома вас ждет семья", - отметили в полиции.

К слову, для молдавских водителей с декабря этого года наступили суровые времена. В частности, в республике ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде. Подробнее об этих изменениях Sputnik писал здесь.

Ярко и громко

Чем ближе праздники, тем чаще во всех дворах населенных пунктов Молдовы слышны громкие звуки хлопушек и петард. А в новогоднюю ночь Кишинев превращается в город огней – в каждом районе столицы можно понаблюдать салюты. В связи с этим в полиции дали несколько советов по поводу использования фейерверков. Специалисты советуют не покупать пиротехнику в неавторизированных торговых точках, а исключительно в специализированных магазинах.

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"Не давайте детям играть с петардами, фейерверками и другими пиротехническими материалами. Следуйте инструкциям по использованию пиротехники, которые указываются на упаковке", - отметили в инспекторате.

Одно общее правило для всех: в случае чрезвычайной ситуации или, если вы стали жертвой преступления, – звоните в Единую службу спасения "112".

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Теги:
меры безопасности, полиция, зимние праздники
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