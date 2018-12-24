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Погода в Молдове меняется: метеорологи дают советы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (535)
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В стране вынесено предупреждение, связанное с изменением погоды, - специалисты дали несколько рекомендаций.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать два дня во всех районах страны.

"Вечером 24 декабря ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Такая же погода сохранится 25 декабря", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Советы и предупреждения 
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Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны временные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Еще из-за порывистого ветра повышается риск усиления пожаров.

В период действия предупреждения специалисты советуют не покидать без лишней необходимости здания. Не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть. Лучше не парковать рядом с ними автомобили.

Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах.

Еще один важный совет - ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.

Тема:
Погода в Молдове (535)

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