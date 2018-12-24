22:02 24 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Каталка в машине скорой помощи.

Есть ли будущее у медицины Молдовы – итоги 2018 года

© Fotolia / Christian Schwier
Общество
Получить короткую ссылку
136 0 0

Рост зарплат медиков на 20 процентов и пополнение парка машин скорой помощи. Об этих и других достижениях 2018 года рассказали в Минздраве.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Обновление парка машин скорой помощи и запуск кампании "Доктор для тебя" назвала основными достижениями молдавской медицины в 2018 году министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду.

"В 2018 году было закуплено 110 карет скорой помощи, в следующем мы приобретем еще 170. А в рамках кампании "Доктор для тебя" бесплатный медосмотр прошли более 30 тысяч человек", - отметила Раду на заключительном в этом году отчете руководства Минздрава.

По ее словам, объем финансовых ресурсов, предусмотренных на компенсационные медикаменты увеличен на 595 миллионов леев, что позволило расширить список лекарств, предоставляемых пациентам бесплатно или по скидке. Также выполнено больше операций по удалению катаракты глаза.

Медицинский полис
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заплатят все: власти намерены обязать каждого жителя Молдовы купить полис

Зарплата медиков увеличилась

"Зарплаты врачам возросли на 20 процентов, вспомогательному медперсоналу и другим работникам медучреждений – на 10 процентов. Оклады резидентов возросли с 2080 до 5200 леев", - сказала Раду.

Она добавила, что в 2018 году было создано Агентство общественного здоровья, реформирован Национальной центр догоспитальной медицинской помощи, а также в каждом населенном пункте страны теперь работает семейный врач.

Медуниверситету есть кем гордиться

Итоги деятельности за 2018 год подводит и Государственный университет медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану – руководство вуза наградило лучших студентов и резидентов.

"Вы – надежда медицины нашей страны, от вас зависит будущее и нашей альма-матер. Желаю вам новых успехов в учебе и работе!", - обратился к лауреатам премии ректор медуниверситета Ион Абабий.

В 2018 году премии получили около 30 студентов и резидентов, в том числе и граждане Индии и Израиля. Медуниверситет поощрил также и лучшее общежитие вуза, а также журналистов, наиболее детально и интересно освещавших деятельность этого учебного заведения на протяжении уходящего года.

Читайте также: 

По теме

Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни
Заплатят все: власти намерены обязать каждого жителя Молдовы купить полис
Медики бьют тревогу: кому больше всего стоит опасаться гриппа
Судьба молдавских больниц: что произойдет с ними после реформы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2018.
Деды Морозы на мотоциклах подарили праздник детям из интерната в Кишиневе
Новогоднее вмешательство в Белом доме: что RT подарил Трампу на Рождество
Трамп ест оливье и пьет водку: RT сделал подарок президенту США - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться