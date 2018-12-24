Есть ли будущее у медицины Молдовы – итоги 2018 года

Рост зарплат медиков на 20 процентов и пополнение парка машин скорой помощи. Об этих и других достижениях 2018 года рассказали в Минздраве.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Обновление парка машин скорой помощи и запуск кампании "Доктор для тебя" назвала основными достижениями молдавской медицины в 2018 году министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду.

"В 2018 году было закуплено 110 карет скорой помощи, в следующем мы приобретем еще 170. А в рамках кампании "Доктор для тебя" бесплатный медосмотр прошли более 30 тысяч человек", - отметила Раду на заключительном в этом году отчете руководства Минздрава.

По ее словам, объем финансовых ресурсов, предусмотренных на компенсационные медикаменты увеличен на 595 миллионов леев, что позволило расширить список лекарств, предоставляемых пациентам бесплатно или по скидке. Также выполнено больше операций по удалению катаракты глаза.

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Зарплата медиков увеличилась

"Зарплаты врачам возросли на 20 процентов, вспомогательному медперсоналу и другим работникам медучреждений – на 10 процентов. Оклады резидентов возросли с 2080 до 5200 леев", - сказала Раду.

Она добавила, что в 2018 году было создано Агентство общественного здоровья, реформирован Национальной центр догоспитальной медицинской помощи, а также в каждом населенном пункте страны теперь работает семейный врач.

Медуниверситету есть кем гордиться

Итоги деятельности за 2018 год подводит и Государственный университет медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану – руководство вуза наградило лучших студентов и резидентов.

"Вы – надежда медицины нашей страны, от вас зависит будущее и нашей альма-матер. Желаю вам новых успехов в учебе и работе!", - обратился к лауреатам премии ректор медуниверситета Ион Абабий.

В 2018 году премии получили около 30 студентов и резидентов, в том числе и граждане Индии и Израиля. Медуниверситет поощрил также и лучшее общежитие вуза, а также журналистов, наиболее детально и интересно освещавших деятельность этого учебного заведения на протяжении уходящего года.

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