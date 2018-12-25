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Рождественская ярмарка 2018

Молдова дважды отмечает Рождество: интересные факты и обычаи в стране и мире

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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У каждого народа существуют свои рождественские традиции, а в Молдове Рождество празднуют дважды. Sputnik собрал главные факты о празднике.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Молдова - одна из немногих стран, где Рождество отмечается 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и по юлианскому календарю. Официально в республике отмечают две даты уже в пятый раз.

Еще в 2012-м глава правительства поручил подчиненным разработать проект о внесении поправок в законодательство. В следующем году кабмин его принял, а вот в парламенте страны в течение двух дней были жаркие споры, но поправки все же утвердили 20 декабря, поэтому официально вступить в силу они еще не успели, и на государственном уровне Рождество по новому стилю в Молдове стали отмечать с 2014 года. 

© Sputnik .
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Кстати, еще одна страна, которая стала отмечать Рождество дважды, - соседствующая с Молдовой Украина. Впервые это произошло в 2017 году.

История праздника

С давних времен Рождество – один из самых ожидаемых дней в мире. Первые сообщения о его праздновании 25 декабря относятся к середине IV века. Древневосточные церкви отмечают Рождество в один день с Крещением Господним — 6 января.

В предрождественское время во многих странах мира уже с конца ноября города начинают преображаться праздничными светящимися украшениями и гирляндами. На главных площадях устанавливают красавицу-ель, торговцы разворачивают рождественские ярмарки, а жители начинают суетиться в поисках подарков для своих близких.

Кстати, обычай украшения елки берет свое начало от германских народов. Традиция распространилась во всей Европе, а затем по всему миру после Первой мировой войны.

Традиции в Молдове

Во многих странах существуют свои уникальные традиции и обряды в праздновании Рождества и Нового года.

Одной из главных традиций Рождества являются колядки. Обычно колядуют в Молдове только парни и дети. Они ходят по домам в день Рождества с колядками и со звездой, возвещая о Рождении Спасителя. Колядующие обычно ходят по дворам с котомками, куда складывают полученные от хозяев дары. Согласно поверью, щедрым дарующим будет сопутствовать удача и достаток в Новом году. 

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Еще один старинный обычай - хождение с иконой Рождества Христова сельского священника. Так он благословляет дома, хозяйства и верующих.

Заслуживают внимания обычаи, связанные с приготовлением блюд и выпеканием калачей для колядующих. Хозяйка должна соблюдать определенные правила. По традиции, из первого теста делают особый калач, который называется "Крэчун" (или "Крэчунел") в форме незавершенной восьмерки. Этот калач хранят возле иконы до весны, а потом скармливают домашнему скоту, чтобы животные были здоровыми.

Чтобы урожай в следующем году был обильным, в сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, варёные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.

В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме. Традиционно на рождественский стол подают свиное жаркое и колбасы, голубцы, холодец, рыбу, хлеб, фрукты, сладости и напитки. В некоторых регионах Молдовы на Рождество едят мамалыгу.

Рождество шагает по миру

А, например, в Скандинавских странах рождественский день принято начинать с домашних пряников. Пекут обычно множество маленьких пряников и один большой. Для праздничного стола готовят также специальную кашу, в которую кладут орех. Тот, кому он попадется, выйдет замуж или женится в наступающем году. 

Лучшие рождественские рецепты
© Sputnik / Эльнур Салаев
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В Испании 24 декабря на улицах практически не протолкнуться, потому что все жители выходят участвовать в массовых народных гуляниях. Они наряжаются в яркие костюмы, поют песни, танцуют и устраивают театральные представления.

В США особое место занимает приготовление рождественских подарков, которые обязательно дарят друг другу все члены семьи. В день Рождества для американцев не существует ни приятелей, ни сослуживцев, они полностью посвящают себя самым близким людям.

Главный обычай на Рождество у болгар заключается в колядовании. В нем участвуют только мужчины, которые собираются в дружины и выходят на улицы с песнями и плясками.

Интересные факты о Рождестве

— Папа римский Юлий в 320 году нашей эры объявил 25 декабря официальной датой празднования дня рождения Иисуса Христа.

— Рождественские деревья в США начали продавать с 1850 года. До того, как выставить деревья на продажу, их выращивают 15 лет. 

Рождественская ярмарка 2018.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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— Прототипом Санта Клауса стал реально существовавший человек, архиепископ Николай Мир Ликийских, который жил в четвертом веке и после своей смерти был причислен к святым.

— Традиционными цветами для украшения рождественского дерева являются зеленый, красный и золотой.

— Елочный шарик на самом деле — стилизованное райское яблоко. В старину елки украшали яблоками и пряниками, но поскольку ветви с трудом выдерживали такую тяжесть, были придуманы полые стеклянные шары. Первые из них стеклодувы изготовили в XVI веке в Саксонии.

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— Многие англичане, чтобы порадовать подарками всех родных и друзей готовы залезть в долги перед банком. В Англии существует даже специальная система кредитов, которые открывают только под Рождество.

— Среди фильмов на рождественскую тематику, которые входят в топ 10 лучших кассовых кинолент, нет ни одного о самом Иисусе Христе.

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