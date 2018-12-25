Реформы в сфере здравоохранения: 2019 год окажется богатым на изменения

Модернизация больниц, закупка современного оборудования, очередь на эндопротезирование и многое другое - глава Минздрава рассказала о планах ведомства на грядущий год.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Новый 2019 год обещает стать богатым на события в Молдове, в том числе и в медицинской сфере. Изменения необходимы. В стране есть больницы, которые просто пустуют. При этом тысячи квадратных метров никаким образом не используются, а общественные деньги уходят на содержание медучреждений. Об этом рассказала в интервью Sputnik глава Минздрава Силвия Раду.

"В следующем году министерство здравоохранения, труда и соцзащиты начнет модернизацию больниц", - отметила министр..

По ее словам, упор сделают на обеспечении медучреждений современным диагностическим оборудованием, подготовке персонала, развитии паллиативных услуг и гериатрии (частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней пожилого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей).

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© Sputnik / Miroslav Rotari Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду

"К примеру, есть больница, в которой роды принимаются всего 40 раз в год при стандарте минимум в 200 – это согласно нормам ВОЗ. Врач, который принимает роды менее 200 раз в год, теряет квалификацию и ставит под угрозу жизнь и матери, и ребенка. Так быть не должно", - добавила Раду.

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Она заверила, что реформа больниц не предполагает их закрытие, а означает реструктуризацию. По словам Раду, в пустующих медучреждениях планируется открыть отделения, где смогут помогать людям пожилого возраста, пациентам с хроническими недугами и неизлечимыми заболеваниями.

Вопрос с протезированием решен

Пациентам с артрозом коленного или тазобедренного сустава больше не понадобится годами простаивать в очереди, чтобы пройти процедуру эндопротезирования. С 2019 года, как обещают власти, людям, которые сталкиваются с этими проблемами, жить станет проще. Все потому, что планируется ликвидировать "список ожидания". Как отметила министр, на данный момент в очереди стоят более восьми тысяч 800 пациентов. Часть из них зарегистрировали еще в 2000 году.

"Ежегодно в очередь встают порядка тысячи человек", - пояснила министр.

Она добавила, что ежегодно медучреждения страны могут делать порядка трех тысяч операций по эндопротезированию. "То есть пациентов могут прооперированы быстрее, чем сейчас", - подчеркнула Раду.

Что ждет "скорую"?

В новом году реформируют и Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

"Реорганизуем центр. Из восьми директоров останутся только двое. Также возьмемся за подготовку сотрудников", - заявила министр.

План Минздрава - сделать больницу соответствующей потребностям населения, чтобы каждый пациент, которому потребуется помощь "скорой", получил полный спектр качественных услуг.

"Также в 2019 году мы планируем закупить 345 новых автомобилей скорой помощи", - рассказала Раду.

С полным интервью главы Минздрава можно ознакомиться здесь.