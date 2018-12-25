17:14 25 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Школьный обед

Школьные обеды в Молдове могут стать полностью бесплатными в 2019 году

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0

В правительстве надеются, что появится возможность кормить бесплатными горячими обедами всех школьников, а не только младшеклассников.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Страшенском районе с 2019 года школьников будут обеспечивать питанием по новой системе – с помощью частных экономических агентов.

Контракты с предпринимателями

По данным пресс-службы правительства Молдовы, инициаторы пилотного проекта надеются, что государство будет гораздо эффективнее расходовать средства на питание в школах и колледжах района.

Студенты на экзамене
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове молодых людей не просто учат жизни, а превращают в лидеров

В свою очередь, экономический агент, в ведении которого теперь будут пищеблоки, склады и столовые учебных заведений, обновит оборудование, подготовит и обучит персонал на собственные средства. Планируется, что контракты с частными фирмами будут заключать на пять лет.

Местные власти, в свою очередь, займутся ремонтом зданий, водопроводом, канализацией и подключением к отоплению и газу тех учебных заведений, которым эти обновления необходимы.

Планы кабмина

Если новый проект возымеет успех в Страшенском районе, то подобные начинания распространятся по всей стране.

"Новый подход к организации питания даст возможность всем учащимся, а не только младшеклассникам, как сейчас, получать бесплатный горячий обед в школьных столовых", - отметил премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип.

Сегодня все учащиеся начальных классов, около 140 тысяч детей, питаются в школе бесплатно. Также государство покрывает две трети расходов на еду для воспитанников детсадов и яслей – около 150 тысяч детей.

По теме

Премьер Молдовы рассказал о судьбе школ в республике
Сколько нужно заплатить, чтобы ребенка взяли в столичный детсад или школу
Приднестровским ребятам подарили особенные учебники
Вопреки "оптимизации" - как под Кишиневом спасли школу и детсад
Теги:
еда, столовая, правительство, школа
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2018.
Деды Морозы на мотоциклах подарили праздник детям из интерната в Кишиневе
Кишиневский международный аэропорт вручил подарки трем семьям из Молдовы.
В аэропорту Кишинева вручили подарки воссоединившимся семьям - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться