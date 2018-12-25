Школьные обеды в Молдове могут стать полностью бесплатными в 2019 году

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Страшенском районе с 2019 года школьников будут обеспечивать питанием по новой системе – с помощью частных экономических агентов.
Контракты с предпринимателями
По данным пресс-службы правительства Молдовы, инициаторы пилотного проекта надеются, что государство будет гораздо эффективнее расходовать средства на питание в школах и колледжах района.
В свою очередь, экономический агент, в ведении которого теперь будут пищеблоки, склады и столовые учебных заведений, обновит оборудование, подготовит и обучит персонал на собственные средства. Планируется, что контракты с частными фирмами будут заключать на пять лет.
Местные власти, в свою очередь, займутся ремонтом зданий, водопроводом, канализацией и подключением к отоплению и газу тех учебных заведений, которым эти обновления необходимы.
Планы кабмина
Если новый проект возымеет успех в Страшенском районе, то подобные начинания распространятся по всей стране.
"Новый подход к организации питания даст возможность всем учащимся, а не только младшеклассникам, как сейчас, получать бесплатный горячий обед в школьных столовых", - отметил премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип.
Сегодня все учащиеся начальных классов, около 140 тысяч детей, питаются в школе бесплатно. Также государство покрывает две трети расходов на еду для воспитанников детсадов и яслей – около 150 тысяч детей.