Власти Молдовы поздравили сограждан с Рождеством и Новым годом

Праздники в окружении семьи и близких: молдавские политики пожелали соотечественникам счастливого Рождества и Нового года.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Молдавский президент, премьер и спикер парламента поздравили жителей Молдовы с зимними праздниками. Во вторник республика отмечает Рождество по новому стилю. Республика Молдова — православная страна, однако в ней переплелось множество различных культур. Здесь официально отмечают с размахом и Рождество по новому стилю — 25 декабря, и "традиционное" — по старому, 7 января.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

"Знаю, что многие наши сограждане привыкли отмечать Рождество Христово в этот день. В то же время моя семья, как и большинство граждан, празднует Рождество традиционно 7 января", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вне зависимости от даты празднования этот светлый день должен напомнить о христианском долге – быть добрее к ближним, прийти на помощь нуждающимся, сделать мир вокруг справедливее и чище.

"Пусть наши поступки и помыслы как можно больше приблизят нас к святым идеалам", - написал президент.

Молдавский премьер Павел Филип пожелал соотечественникам провести зимние праздники с семьей и близкими людьми.

"Давайте не забывать быть благодарными за то, что у нас есть, и дарить как можно больше хорошего. Счастливого Рождества!", - сказал Филип.

Спикер парламента Андриан Канду пожелал счастливо отметить Рождество в компании близких.

"Мы прожили вместе год полный всего - у нас были успехи и разочарования. Нам удалось пережить как хорошее, так и плохое. Это всегда заставляет меня гордиться людьми в моей стране", - написал Канду на своей странице в Facebook.

По его мнению, Рождество – это урок о надежде, вере и силе. "Счастливого Рождества и с Новым годом, Молдова!", - сказал он.