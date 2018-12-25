Молдавские спасатели необычно поздравили жителей страны с Рождеством

Сани с Дедом Морозом, олени и разноцветные гирлянды на капотах и цистернах спецтехники пожарных - такое точно не каждый день увидишь.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Рождественский караван спасателей и пожарных удивил жителей и гостей молдавской столицы. Праздничная колонна из 22 спецмашин под оглушительный гул сирен проехала по улицам Кишинева. Таким образом, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД страны поздравил горожан с Рождеством и Новым годом. Необычное поздравление натолкнуло на мысли о песне "Праздник к нам приходит".

В заезде задействовали технику для тушения пожаров, а также автомобили спортклуба Terra Valahia. Проехав по центральным улицам столицы, празднично украшенные машины остановились на центральной площади, где многочисленные прохожие смогли понаблюдать за красочным шоу. Такую спецтехнику спасателей не каждый день встретишь. Особенно сюрприз впечатлил детей. Они с восторгом, затаив дыхание, разглядывали мило и празднично украшенные большие машины. Для ребят организовали конкурсы, викторины, а потом вручили им подарки.

С главной площади столицы рождественский караван отправился к детям в Онкологический институт Кишинева. Пациентов клиники поздравили с праздниками и также вручили презенты.

Караван спасателей и пожарных проедет в рождественский день по районам Новые Анены, Каушаны, Страшены и Ниспорены. Сотрудники Генинспектората не только поздравят с праздниками население, но и расскажут о мерах безопасности в рамках кампании "Защищенный дом – спасенная жизнь".

"Десятки семей получат детекторы дыма в подарок, которые предупредят возможное отравление углекислым газом", - сообщили в инспекторате.

Караван спасателей и пожарных организуют уже третий год подряд.