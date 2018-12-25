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Мигалка на полицейском автомобиле

Елка из полицейских машин: Молдову удивил праздничный флешмоб

© Fotolia / Andranik123
Общество
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Необычный елочный флешмоб Генерального инспектората полиции: сотрудники правоохранительных органов выстроили спецмашины в форме гигантского новогоднего дерева. "Елка" мерцала и переливалась праздничными огоньками.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Несколько десятков автомобилей и мотоциклов Генерального инспектората полиции Молдовы в понедельник вечером "создали" елку. А чтобы "новогодняя красавица" ожила, включили проблесковые маячки, которые весело мигали, создавая особую атмосферу праздника. Так, правоохранительные органы республики поздравили соотечественников с Рождеством и наступающим Новым годом.

Глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь поблагодарил население страны за поддержку и доверие к правоохранительным органам.

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"Полиция Республики Молдова хочет немногого – чтобы в 2019 году вы чувствовали себя в безопасности. Для этого мы всегда будем на службе. Исполнения желаний вам, и чтобы праздники Рождества и Нового года принесли в дом мир и счастье", - сказал Пынзарь.

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