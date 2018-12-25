"Желтый код" в Молдове: десятки сел остались без электричества

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Последствия непогоды в Молдове: 47 населенных пунктов в 14 районах страны остаются без электричества из-за сильного ветра, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

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Во вторник, 25 декабря, в республике празднуют Рождество по новому стилю. Молдова - одна из немногих стран, где этот праздник отмечается 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и по юлианскому календарю.

В понедельник Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует во всех районах страны до вечера вторник. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Предупреждения и советы синоптиков

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны временные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погода в Молдове меняется: метеорологи дают советы

Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов).

Еще из-за порывистого ветра повышается риск усиления пожаров.

В период действия предупреждения специалисты советуют не покидать без лишней необходимости здания. Не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть. Лучше не парковать рядом с ними автомобили.

Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах. Еще один важный совет - ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.