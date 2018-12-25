Квартирный вопрос: какое жилье могут себе позволить граждане Молдовы

Все о покупке квартиры: что лучше и выгоднее, жилье в новостройке или старом доме, рассказали эксперты в области недвижимости.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. К концу года в Молдове разница цены на квартиру в новостройке и на вторичном рынке стала разительной.

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Поэтому жители страны довольно часто выбирают для покупки жилье в старом доме, в первую очередь, исходя из своих финансовых возможностей, заявил Sputnik эксперт в области недвижимости Раду Адам.

По его мнению, каждый хотел бы приобрести жилье в новом доме по цене как в старом, но "двушка" на вторичном рынке обойдется примерно в столько же, сколько стоит двухкомнатная квартира в белом варианте в новостройке. На стоимость жилья влияет также место его расположения, инфраструктура и, не в последнюю очередь, строительная компания. Поэтому квартиры на вторичном рынке выходят гораздо дешевле.

"В тоже время жилье в новостройках достаточно долгое время остается популярным. Пользуются спросом однокомнатные или двухкомнатные квартиры до 65 квадратных метров", - отметил Адам.

При этом в Молдове много тех, кто не доверяет новостройкам и делает свой выбор в пользу вторичного жилья.

Что делать, если выбор пал на квартиру в новостройке

Эксперт в области недвижимости Александр Панов рекомендует покупать квартиру только в достроенном и сдающемся в эксплуатацию доме.

© Sputnik / Rodion Proca Квартиры в новостройках: как не стать жертвой мошенников-застройщиков

"Все эти "белые" и "серые" варианты — практически узаконенный вид мошенничества. Люди даже не замечают, что они просто отдают деньги, но, когда получат квартиру, еще нужно будет вложить порядка 150-200 евро за квадратный метр для того, чтобы довести ее до жилого состояния", — сказал он.

По мнению Панова, это не единственная проблема, с которой можно столкнуться при покупке квартиры в недостроенном доме.

"Еще один неприятный момент, если вы купили жилье в 40-квартирном доме, и выкуплено там их, к примеру, всего восемь. Тогда все затраты на обслуживание этого дома, такие как плата за лифт, вывоз мусора и т.д. будут делиться на эти восемь квартир", — отметил собеседник.

Эксперт обратил внимание, что могут возникнуть трудности и с поставщиками услуг. К примеру, если дом не заселен на 60%, то газ туда просто не подключат.

Что делать, если вам продали некачественную квартиру в новострое>>>

В итоге получается, что, купив квартиру в новостройке, ее владелец не получает достойных условий для проживания.

Где в Кишиневе выгоднее приобрести квартиру

Самое дешевое жилье по-прежнему остается в столичном районе Чеканы, а именно на улице Отоваска.

© Sputnik / Nicolai Kibich Советы экспертов: как купить квартиру в новострое

Согласно данным биржи за ноябрь этого года, в среднем квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется там в 480 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 399 евро, а в четырехкомнатной — 381 евро.

На втором месте в категории бюджетных вариантов — жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" оценивается в 526 евро, в "двушке" — 481 евро, в "трешке" — 454 евро, а в квартире с четырьмя комнатами — 429 евро.

Чуть дороже квартиры на Скулянке, где квадратный метр в однокомнатной выйдет в среднем 553 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — 462 евро, а в четырехкомнатной — 420 евро.

На Буюканах квадратный метр в "однушке" в среднем обойдется в 558 евро, в "двушке" — 534 евро, в "трешке" — 464 евро, а в четырехкомнатной — 426 евро.

Рейтинг самого недорого жилья в столице замыкает микрорайон Нижняя Ботаника,

© Sputnik / Miroslav Rotari Жилье, от которого мурашки по коже: эти квартиры в Кишиневе удивят многих

В каких районах столицы цены на жилье кусаются

где за квадратный метр в однокомнатной квартире надо заплатить 566 евро, в двухкомнатной — 553 евро, в трехкомнатной — 475 евро, а в четырехкомнатной — 437 евро.

Самые дорогие квартиры в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 639 евро, в "двушке" — 596 евро, в трехкомнатной квартире — 532 евро, а в четырехкомнатной — 492 евро.

Чуть дешевле жилье на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 606 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 503 евро, а в четырехкомнатной — 468 евро.

Обозреватель Sputnik выяснил, в состоянии ли среднестатистический житель Молдовы решить квартирный вопрос без потерь для семейного бюджета. Оказалось, что только на самое скромное жилье где-то в молдавской глубинке человеку с располагаемым доходом 2412 леев (примерно 122 евро) в месяц придется копить несколько десятков лет, что уж говорить о квартире в элитной части столицы…