Квартирный вопрос: какое жилье могут себе позволить граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. К концу года в Молдове разница цены на квартиру в новостройке и на вторичном рынке стала разительной.
По его мнению, каждый хотел бы приобрести жилье в новом доме по цене как в старом, но "двушка" на вторичном рынке обойдется примерно в столько же, сколько стоит двухкомнатная квартира в белом варианте в новостройке. На стоимость жилья влияет также место его расположения, инфраструктура и, не в последнюю очередь, строительная компания. Поэтому квартиры на вторичном рынке выходят гораздо дешевле.
"В тоже время жилье в новостройках достаточно долгое время остается популярным. Пользуются спросом однокомнатные или двухкомнатные квартиры до 65 квадратных метров", - отметил Адам.
При этом в Молдове много тех, кто не доверяет новостройкам и делает свой выбор в пользу вторичного жилья.
Что делать, если выбор пал на квартиру в новостройке
Эксперт в области недвижимости Александр Панов рекомендует покупать квартиру только в достроенном и сдающемся в эксплуатацию доме.
"Все эти "белые" и "серые" варианты — практически узаконенный вид мошенничества. Люди даже не замечают, что они просто отдают деньги, но, когда получат квартиру, еще нужно будет вложить порядка 150-200 евро за квадратный метр для того, чтобы довести ее до жилого состояния", — сказал он.
По мнению Панова, это не единственная проблема, с которой можно столкнуться при покупке квартиры в недостроенном доме.
"Еще один неприятный момент, если вы купили жилье в 40-квартирном доме, и выкуплено там их, к примеру, всего восемь. Тогда все затраты на обслуживание этого дома, такие как плата за лифт, вывоз мусора и т.д. будут делиться на эти восемь квартир", — отметил собеседник.
Эксперт обратил внимание, что могут возникнуть трудности и с поставщиками услуг. К примеру, если дом не заселен на 60%, то газ туда просто не подключат.
Что делать, если вам продали некачественную квартиру в новострое>>>
В итоге получается, что, купив квартиру в новостройке, ее владелец не получает достойных условий для проживания.
Где в Кишиневе выгоднее приобрести квартиру
Самое дешевое жилье по-прежнему остается в столичном районе Чеканы, а именно на улице Отоваска.
На втором месте в категории бюджетных вариантов — жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" оценивается в 526 евро, в "двушке" — 481 евро, в "трешке" — 454 евро, а в квартире с четырьмя комнатами — 429 евро.
Чуть дороже квартиры на Скулянке, где квадратный метр в однокомнатной выйдет в среднем 553 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — 462 евро, а в четырехкомнатной — 420 евро.
На Буюканах квадратный метр в "однушке" в среднем обойдется в 558 евро, в "двушке" — 534 евро, в "трешке" — 464 евро, а в четырехкомнатной — 426 евро.
Рейтинг самого недорого жилья в столице замыкает микрорайон Нижняя Ботаника,
В каких районах столицы цены на жилье кусаются
Самые дорогие квартиры в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 639 евро, в "двушке" — 596 евро, в трехкомнатной квартире — 532 евро, а в четырехкомнатной — 492 евро.
Чуть дешевле жилье на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 606 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 503 евро, а в четырехкомнатной — 468 евро.
Обозреватель Sputnik выяснил, в состоянии ли среднестатистический житель Молдовы решить квартирный вопрос без потерь для семейного бюджета. Оказалось, что только на самое скромное жилье где-то в молдавской глубинке человеку с располагаемым доходом 2412 леев (примерно 122 евро) в месяц придется копить несколько десятков лет, что уж говорить о квартире в элитной части столицы…